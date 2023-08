10 restaurantes donde comer en La Coruña la tradicional comida de Galicia

Hola, ¿te gustaría conocer algunos de los mejores restaurantes en La Coruña donde puedes disfrutar de la comida tradicional de Galicia? En este post te voy a recomendar 10 opciones que no te dejarán indiferente, ya sea que busques un lugar para comer un buen cocido, un pulpo a la gallega o una empanada casera. Estos son los restaurantes que he seleccionado para ti:

Casa Matilde: Este restaurante se fundó en 1992 y es uno de los pioneros en ofrecer gastronomía mexicana en La Coruña. Pero no te dejes engañar por su nombre, también tiene una carta con platos típicos gallegos, como la laconada, el caldo gallego o el lacón con grelos. Además, está situado frente a la playa de Riazor, por lo que podrás disfrutar de unas vistas espectaculares mientras saboreas sus delicias.

Tamarindo: Si lo que quieres es probar algo diferente, te recomiendo que visites Tamarindo, un restaurante de cocina fusión que mezcla sabores de España y Asia. Aquí podrás degustar desde unas croquetas de jamón ibérico con salsa teriyaki hasta un curry verde de pollo con arroz basmati. También tienen opciones vegetarianas y veganas, y una carta de cócteles muy variada.

Samaná Coruña: Otro restaurante que apuesta por la fusión es Samaná Coruña, que combina platos de la cocina mediterránea con toques exóticos. Su especialidad son los ceviches, pero también tienen otras opciones como el tataki de atún con salsa de mango, el risotto de setas y trufa o el solomillo de ternera con foie y salsa de Oporto. El ambiente es acogedor y moderno, y el servicio es muy atento.

Deabejas: Si lo que buscas es un lugar para tapear con amigos o familiares, Deabejas es una buena opción. Este bar ofrece una gran variedad de tapas y raciones, elaboradas con productos de calidad y presentadas con originalidad. Algunas de las más populares son las patatas bravas con alioli de miel, el pulpo a la brasa con puré de patata y pimentón o las croquetas de queso San Simón. También tienen postres caseros y una buena selección de vinos.

El De Alberto: Este restaurante es uno de los más famosos y concurridos de La Coruña, y no es para menos. Su carta está basada en la cocina tradicional gallega, pero con un toque creativo y actual. Aquí podrás degustar desde unos mejillones al vapor con salsa de tomate y albahaca hasta un bacalao confitado con crema de piquillos y cebolla caramelizada. También tienen platos para compartir, como la tabla de quesos gallegos o el surtido de embutidos ibéricos.

Milongas Parrillada Coruña: Si eres amante de la carne, no puedes dejar de visitar Milongas Parrillada Coruña, un restaurante especializado en carnes a la brasa. Aquí podrás elegir entre diferentes cortes y tipos de carne, como el entrecot, el solomillo, el chuletón o el cordero. También tienen opciones para los que prefieren el pescado o las verduras, como el salmón a la plancha o la parrillada de verduras. El local es amplio y acogedor, y el servicio es rápido y eficiente.

Los Farolitos: Si te apetece probar algo picante y divertido, Los Farolitos es tu sitio. Este restaurante ofrece comida mexicana auténtica y casera, elaborada con ingredientes frescos y naturales. Aquí podrás disfrutar de platos como las enchiladas potosinas, el burrito relleno de carne o queso, o los tacos al pastor. También tienen opciones vegetarianas y veganas, y una carta de bebidas típicas como el margarita o las micheladas.

Sibuya Urban Sushi Bar A Coruña: Si te gusta el sushi, no puedes perderte Sibuya Urban Sushi Bar A Coruña, un restaurante que ofrece una propuesta innovadora y variada de cocina japonesa. Aquí podrás encontrar desde los clásicos nigiris, makis y sashimis hasta otras creaciones originales como el sushi burger, el sushi pizza o el sushi burrito. También tienen platos calientes como el ramen, el yakisoba o el katsu curry. El ambiente es moderno y desenfadado, y el servicio es amable y profesional.

Pulpeira de Lola la Antigua de Melide: Si quieres comer el mejor pulpo a la gallega de La Coruña, tienes que ir a la Pulpeira de Lola la Antigua de Melide. Este restaurante se dedica exclusivamente a este plato, que preparan con pulpo traído directamente de Melide, una localidad famosa por su feria del pulpo. Aquí podrás comer el pulpo cocido al estilo tradicional, con aceite de oliva, sal y pimentón, acompañado de pan de maíz y vino tinto. El local es sencillo y familiar, y el precio es muy razonable.

Restaurante Artabria: Por último, te recomiendo que visites el Restaurante Artabria, un lugar donde podrás disfrutar de una cocina de autor, basada en la calidad y la temporada de los productos. Aquí podrás probar platos como el carpaccio de ternera con foie y trufa, la merluza rellena de marisco con salsa de cava o el solomillo de cerdo ibérico con salsa de queso azul. También tienen una carta de postres deliciosos, como la tarta de queso con frutos rojos o el coulant de chocolate con helado de vainilla. El restaurante tiene una decoración elegante y acogedora, y un servicio atento y profesional.

Espero que te haya gustado esta selección de restaurantes en La Coruña con comida tradicional de Galicia. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en dejar un comentario. Y si te animas a visitar alguno de estos lugares, cuéntame qué te ha parecido. ¡Buen provecho!

10 restaurantes donde comer en La Coruña la tradicional comida de Galicia was last modified: by