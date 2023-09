5 Curiosidades de la Ciudad de Madrid

Madrid es una de las ciudades más fascinantes de Europa, con una historia, una cultura y una vida nocturna que atraen a millones de visitantes cada año. Pero además de sus monumentos, museos y bares, Madrid tiene muchos otros aspectos que la hacen única y especial. Aquí te presentamos cinco curiosidades de la ciudad de Madrid que quizás no conocías.

1. Madrid tiene el único monumento al diablo del mundo.

Se trata de la estatua del Ángel Caído, que se encuentra en el Parque del Retiro. La escultura representa a Lucifer expulsado del cielo por rebelarse contra Dios, y está situada a 666 metros sobre el nivel del mar, según algunas mediciones.

2. Madrid es la única capital europea que no tiene costa.

Sin embargo, eso no impide que los madrileños disfruten del agua y de la playa. En el río Manzanares hay varias zonas habilitadas para el baño, y en el centro comercial Xanadú hay una pista de surf artificial. Además, Madrid cuenta con varios embalses y pantanos donde se pueden practicar deportes acuáticos.

3. Madrid tiene el restaurante más antiguo del mundo.

Se trata del Sobrino de Botín, fundado en 1725 y reconocido por el Libro Guinness de los Récords. El restaurante ha servido a personalidades como Ernest Hemingway, Francisco de Goya o Benito Pérez Galdós, y su especialidad es el cochinillo asado al horno de leña.

4. Madrid tiene el reloj más famoso de España.

Es el que se encuentra en la Puerta del Sol, y que marca las campanadas de fin de año desde 1962. Cada 31 de diciembre, millones de personas siguen por televisión o en directo las doce campanadas que anuncian el inicio del nuevo año, acompañadas por el ritual de comer doce uvas.

5. Madrid tiene el parque temático más grande de España.

Se trata del Parque Warner, que ocupa una superficie de 150 hectáreas y que está inspirado en las películas y los personajes de Warner Bros. El parque cuenta con más de 40 atracciones, entre las que destacan las montañas rusas, las torres de caída libre y los espectáculos en vivo.

