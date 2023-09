5 restaurantes de Comida típica o tradicional de Madrid

Si estás buscando restaurantes de comida típica o tradicional de Madrid, te proponemos cinco opciones que te harán disfrutar de la gastronomía madrileña. Desde los clásicos cocidos y callos, hasta las tapas y los bocadillos de calamares, estos locales te ofrecen lo mejor de la cocina local con un toque de calidad y buen servicio.

1. Casa Carola:

Este restaurante es famoso por su cocido madrileño, que se sirve en tres vuelcos: primero la sopa, luego los garbanzos con verduras y finalmente las carnes. El cocido se prepara a fuego lento durante horas y se acompaña de salsa de tomate casera y piparras. También puedes probar otros platos típicos como el rabo de toro o las croquetas de jamón.

2. La Bola:

Otro lugar emblemático para degustar el cocido madrileño es La Bola, que lleva más de un siglo ofreciendo este plato en cazuelas de barro individuales. El secreto de su sabor es que se cocina con carbón vegetal y se elabora con productos de primera calidad. Además, el restaurante tiene un ambiente acogedor y familiar, con una decoración tradicional y fotos antiguas en las paredes.

3. Los Galayos:

Si prefieres las tapas y los bocadillos, Los Galayos es una buena opción. Este restaurante se encuentra en la Plaza Mayor y tiene una amplia terraza desde donde puedes contemplar el ambiente de la plaza. Su especialidad son los bocadillos de calamares, crujientes y jugosos, que puedes acompañar de una caña o un vermú. También tienen una carta variada de tapas, como las patatas bravas, los huevos rotos o las gambas al ajillo.

4. Casa Alberto:

Casa Alberto es uno de los restaurantes más antiguos de Madrid, fundado en 1827. Su carta se basa en la cocina castellana, con platos como los callos a la madrileña, el bacalao al pil pil o el lechazo asado. El local conserva su aspecto original, con una barra de madera, azulejos pintados y carteles taurinos. Además, tiene una bodega con una selección de vinos españoles.

5. Taberna La Daniela:

Por último, te recomendamos la Taberna La Daniela, otro lugar donde puedes saborear el cocido madrileño en toda su esencia. Aquí se sirve el cocido en cuatro vuelcos: primero el caldo, luego los garbanzos con verduras, después las carnes y finalmente los huesos con tuétano. El cocido se complementa con un aperitivo de aceitunas, pan y vino, y un postre de natillas o arroz con leche.

