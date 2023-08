Hoteles y posadas donde quedarse en la ciudad de Vilagarcía de Arousa

Si estás buscando un lugar para alojarte en la ciudad de Vilagarcía de Arousa, una de las joyas de las Rías Baixas, te presentamos cinco opciones de hoteles y posadas que te encantarán. Ya sea que busques comodidad, lujo, naturaleza o historia, aquí encontrarás el alojamiento perfecto para tu viaje.

Hotel Vilagarcia: Este hotel de tres estrellas se encuentra cerca del centro de la ciudad y ofrece conexión Wi-Fi gratuita, recepción 24 horas, servicio de habitaciones y desayuno buffet. Las habitaciones son amplias y luminosas, con aire acondicionado, TV de pantalla plana, minibar y baño privado. Algunas tienen vistas a la ciudad o al jardín. El hotel también dispone de salas de reuniones, cafetería y aparcamiento privado.

Hotel Pazo O Rial: Este hotel de cuatro estrellas ocupa una casa palaciega del siglo XVII, rodeada de un impresionante paisaje natural y con vistas a la ría de Arousa. El hotel conserva el encanto histórico de la época, con muebles antiguos, chimeneas, arcos y escudos nobiliarios. Las habitaciones son elegantes y confortables, con calefacción, TV vía satélite, caja fuerte y baño con secador de pelo y artículos de aseo. El hotel cuenta con un restaurante que sirve cocina gallega tradicional, un bar, una piscina al aire libre, un jardín, una terraza, un spa, un gimnasio y una pista de tenis.

Hotel Castelao: Este hotel de tres estrellas está situado a 600 metros de la playa de Vilagarcía de Arousa y ofrece un ambiente acogedor y familiar. Las habitaciones son modernas y funcionales, con aire acondicionado, TV, teléfono, escritorio y baño con ducha o bañera. El hotel dispone de un restaurante que ofrece menú del día y platos a la carta, un bar, una sala de estar con TV y prensa, una sala de juegos con billar y futbolín, y una zona de internet. El hotel también ofrece servicio de lavandería, alquiler de bicicletas y aparcamiento gratuito.

Hotel Playa Compostela: Este hotel de dos estrellas está ubicado frente a la playa de Compostela, con vistas a la ría de Arousa. Las habitaciones son sencillas y confortables, con calefacción, TV, teléfono y baño con secador de pelo. Algunas tienen balcón o terraza con vistas al mar. El hotel cuenta con un restaurante que sirve cocina casera y especialidades locales, un bar con terraza, una sala de lectura y una zona infantil. El hotel también ofrece servicio de traslado al aeropuerto, alquiler de coches y aparcamiento gratuito.

Hotel Carril: Este hotel de cuatro estrellas está situado en el paseo marítimo de Carril, a 2 km del centro de Vilagarcía de Arousa. Las habitaciones son amplias y elegantes, con aire acondicionado, TV LCD, minibar, caja fuerte y baño con bañera hidromasaje o ducha efecto lluvia. Algunas tienen vistas al mar o al jardín. El hotel dispone de un restaurante que ofrece cocina gallega creativa, un bar cafetería con terraza, una piscina climatizada al aire libre con jacuzzi integrado, un solárium con tumbonas y sombrillas, un spa con sauna finlandesa, baño turco y ducha bitérmica.

