5 costumbres tradicionales en la Ciudad de Madrid.

Madrid es una ciudad con una rica historia y cultura, que se refleja en sus costumbres tradicionales. Algunas de estas costumbres son:

La siesta: se trata de una pausa después de la comida, entre las 14 y las 17 horas, en la que muchas personas aprovechan para descansar o dormir un rato. Es una forma de reponer energías y escapar del calor del verano. Aunque cada vez menos gente la practica, sigue siendo una costumbre muy arraigada en Madrid y en toda España.

Los churros con chocolate: son unos dulces fritos de forma alargada, que se suelen mojar en una taza de chocolate caliente y espeso. Es un desayuno o merienda típico de Madrid, especialmente en los días fríos o festivos. Se pueden encontrar en muchas cafeterías y chocolaterías, pero también en puestos callejeros. Una de las más famosas es la Chocolatería San Ginés, que lleva abierta desde 1894.

Las tapas: son pequeñas porciones de comida que se sirven como acompañamiento de una bebida, como vino, cerveza o refresco. Hay una gran variedad de tapas, desde las más sencillas como aceitunas o patatas bravas, hasta las más elaboradas como croquetas, tortilla de patata o calamares a la romana. En Madrid, es habitual ir de tapas por diferentes bares, lo que se conoce como tapeo.

Los Sanfermines: son unas fiestas populares que se celebran del 6 al 14 de julio en honor a San Fermín, el patrón de Navarra. Aunque tienen lugar en Pamplona, muchos madrileños viajan hasta allí para participar o presenciar el evento más famoso: el encierro. Consiste en correr delante de unos toros por las calles del casco antiguo, hasta llegar a la plaza de toros. Es una tradición muy antigua y peligrosa, que requiere mucha valentía y destreza.

El cocido madrileño: es un plato típico de la gastronomía madrileña, que consiste en un guiso de garbanzos, carne, verduras y embutidos. Se suele servir en tres vuelcos: primero el caldo, luego los garbanzos y las verduras, y por último la carne y los embutidos. Es un plato muy contundente y sabroso, que se suele comer en los días fríos o como plato único.

5 costumbres tradicionales en la Ciudad de Madrid was last modified: by