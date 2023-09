Recorrido turístico por la Ciudad de Madrid

¿Te gustaría conocer la capital de España y sus principales atracciones? En este post te contamos cómo hacer un recorrido turístico por la ciudad de Madrid, una de las más vibrantes y cosmopolitas de Europa. Madrid tiene mucho que ofrecer, desde museos y monumentos hasta parques y plazas, pasando por una gastronomía variada y una vida nocturna animada. Te proponemos un itinerario de dos días para que no te pierdas nada de lo esencial.

Día 1: El centro histórico y el arte

Empezamos nuestro recorrido por la Puerta del Sol, el corazón de Madrid y el kilómetro cero de las carreteras españolas. Aquí podrás ver el famoso reloj que marca las campanadas de fin de año, el cartel de Tío Pepe y la estatua del Oso y el Madroño, símbolo de la ciudad. Desde la Puerta del Sol puedes caminar por la calle Mayor hasta llegar a la Plaza Mayor, una de las más bonitas y emblemáticas de Madrid. Aquí podrás admirar la arquitectura del siglo XVII, el monumento a Felipe III y los pintorescos soportales con sus tiendas y cafés.

Continuamos nuestro paseo por la calle Arenal hasta llegar al Teatro Real, el principal escenario de ópera de Madrid. Si te gusta la música clásica, puedes visitar su interior o asistir a alguna de sus funciones. Justo enfrente del teatro se encuentra el Palacio Real, la residencia oficial de los reyes de España, aunque solo se usa para actos protocolarios. El palacio es impresionante por su tamaño y su belleza, y se puede visitar por dentro para ver sus salas, sus colecciones de arte y sus jardines.

Al lado del palacio se encuentra la Catedral de la Almudena, la más importante de Madrid y sede de la archidiócesis. Su construcción se inició en el siglo XIX y se terminó en el XX, por lo que tiene una mezcla de estilos arquitectónicos. Su interior es muy luminoso y colorido, y desde su cúpula se puede disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad.

Después de visitar estos monumentos, podemos ir a comer algo típico en alguno de los restaurantes cercanos, como el cocido madrileño, los callos a la madrileña o los bocadillos de calamares. También podemos optar por tapear en alguno de los numerosos bares que hay por la zona.

Por la tarde, nos dedicamos al arte. Madrid cuenta con tres museos imprescindibles: el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. Estos tres museos forman el llamado Triángulo del Arte, y se encuentran a poca distancia unos de otros. El Museo del Prado es el más antiguo y el más famoso, y alberga una colección incomparable de pintura española, con obras maestras como Las Meninas de Velázquez o El 3 de mayo de Goya. El Museo Reina Sofía es el más moderno y el más vanguardista, y se centra en el arte del siglo XX, con obras emblemáticas como El Guernica de Picasso o La persistencia de la memoria de Dalí. El Museo Thyssen-Bornemisza es el más variado y el más completo, y abarca desde el arte medieval hasta el contemporáneo, con obras de artistas como Van Gogh, Monet o Kandinsky.

Si te gusta el arte, puedes dedicar varias horas a cada museo, o elegir uno según tus preferencias. Si no tienes mucho tiempo o quieres ver algo diferente, también puedes visitar otros museos interesantes como el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Sorolla o el Museo del Romanticismo.

Para terminar el día, nada mejor que disfrutar de la noche madrileña. Puedes cenar en alguno de los restaurantes con encanto que hay por el centro, como Casa Botín (el más antiguo del mundo según el Libro Guinness), o en alguno más moderno y creativo como DiverXO (con tres estrellas Michelin). Después puedes tomar una copa en alguno de los bares o pubs que hay por las zonas de Huertas, Malasaña o Chueca, o ir a bailar a alguna de las discotecas más populares como Kapital, Joy o Teatro Barceló.

Día 2: El Madrid verde y el ocio

Empezamos el segundo día de nuestro recorrido por el Parque del Retiro, el pulmón verde de Madrid y uno de los lugares más queridos por los madrileños. El parque tiene una extensión de 118 hectáreas y cuenta con numerosos atractivos, como el Estanque Grande, donde se puede alquilar una barca o ver el monumento a Alfonso XII; el Palacio de Cristal, una joya arquitectónica que acoge exposiciones temporales; o la Rosaleda, un jardín con más de 4000 rosas de diferentes variedades.

Después de pasear por el parque, podemos ir a la zona de Salamanca, una de las más elegantes y exclusivas de Madrid. Aquí podemos hacer algunas compras en las tiendas de lujo que hay por la calle Serrano o la calle Goya, o visitar alguna de las galerías de arte que hay por la zona. También podemos aprovechar para comer en alguno de los restaurantes más selectos de la ciudad, como Zalacaín, Horcher o Ramón Freixa.

Por la tarde, nos vamos al norte de Madrid, al Parque de Atracciones, uno de los más antiguos y divertidos de España. El parque tiene atracciones para todos los gustos y edades, desde las más tranquilas como el Tren de la Mina o el Zoo, hasta las más extremas como el Abismo o la Lanzadera. También hay espectáculos en vivo, zonas temáticas y restaurantes.

Si prefieres algo más cultural, puedes ir al Parque del Capricho, un jardín histórico del siglo XVIII que es uno de los secretos mejor guardados de Madrid. El parque tiene un estilo romántico y neoclásico, y cuenta con elementos sorprendentes como un palacio, un lago, un laberinto, un búnker o un templo egipcio.

Para terminar nuestro recorrido por Madrid, podemos ir a cenar a alguno de los restaurantes con vistas que hay por la ciudad, como el Círculo de Bellas Artes, el Palacio de Cibeles o el Hotel Riu Plaza España. Desde estos lugares podremos disfrutar de una vista panorámica de Madrid iluminado y despedirnos de esta maravillosa ciudad.

Recorrido turístico por la Ciudad de Madrid was last modified: by