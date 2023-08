5 curiosidades de la ciudad de Avilés en España

Avilés es una ciudad del norte de España, situada en el Principado de Asturias, que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Su historia, su cultura, su gastronomía y su patrimonio arquitectónico la convierten en un destino muy atractivo y peculiar. En este artículo te contamos 5 curiosidades de Avilés que quizás no conocías y que te animarán a descubrirla.

1. Tiene uno de los cascos históricos más auténticos del norte español. Avilés conserva con mimo su legado histórico y hoy es una moderna urbe, fluvial y marinera a un tiempo, y con unas tradiciones, un ambiente y un Casco Histórico absolutamente cautivadores. Su centro histórico es uno de los más llamativos del norte español, no solo por la veteranía de sus edificaciones, sino por la autenticidad de sus calles, muchas de ellas soportaladas, a modo de claustros que dan forma al corazón de la ciudad. El epicentro de Avilés está en la plaza del Ayuntamiento y desde allí parten sus calles más características como en una especie de eterno cruce de caminos en una ciudad de vocación cosmopolita desde siempre. En su Casco Histórico se pueden admirar palacios, casas nobles, iglesias, plazas, fuentes y estatuas que testimonian el esplendor medieval y renacentista de la villa.

2. Es la ciudad más septentrional de España. Avilés se encuentra situada a una latitud de 43°33′22″N, lo que la convierte en la ciudad más septentrional de España, por delante de otras como San Sebastián o La Coruña. Esto le confiere un clima oceánico, con temperaturas suaves todo el año, abundantes precipitaciones y una elevada humedad. Avilés es una ciudad de ría, no de mar, por lo que no tiene playa como tal en el casco urbano. La playa más cercana es el gran arenal que forman la playa de San Juan, del Espartal y de Salinas, ideal para darte un paseo a orillas del mar o para practicar surf.

3. Alberga el Centro Niemeyer, una obra maestra del arquitecto brasileño. Avilés cuenta con un icono arquitectónico que contrasta con su estilo histórico: el Centro Niemeyer, diseñado por el famoso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Se trata de un complejo cultural dedicado a la música, el cine, el teatro, la danza, las exposiciones y la gastronomía. El Centro Niemeyer se compone de cinco elementos: una plaza abierta al público, una cúpula que alberga una sala polivalente, una torre-mirador desde donde se puede contemplar la ría y la ciudad, un auditorio con capacidad para 1000 personas y un edificio multifuncional que incluye un restaurante y una cafetería. El Centro Niemeyer se inauguró en 2011 y desde entonces ha acogido eventos culturales de primer nivel con artistas como Woody Allen, Kevin Spacey o Brad Pitt.

4. Es cuna de ilustres personajes históricos y culturales. Avilés ha sido el lugar de nacimiento o residencia de numerosas personalidades que han dejado huella en la historia y la cultura españolas e internacionales. Entre ellos destacan Pedro Menéndez de Avilés, el primer adelantado y gobernador general de Florida; Juan Carreño de Miranda, pintor barroco; Jovellanos, ilustrado y político; Armando Palacio Valdés, escritor; Claudio Sánchez-Albornoz, historiador; Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina; o Carmen Martín Gaite, escritora.

5. Tiene una gastronomía variada y sabrosa. Avilés es una ciudad que se deleita con los productos del mar y del campo asturiano. Su gastronomía es variada y sabrosa, con platos típicos como la fabada, el pote asturiano, el cachopo, el pixín (rape), el oricio (erizo de mar), el bonito, las sardinas, el queso de Cabrales o la sidra. Uno de los lugares más emblemáticos para degustar la cocina avilesina es la plaza de España, también conocida como la plaza del Parche, donde se concentran numerosos bares y restaurantes con terrazas. También son famosas las confiterías de Avilés, donde se pueden probar dulces como los carbayones, los tocinillos de cielo, las casadielles o las marañuelas.

