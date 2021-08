En Venezuela, 17.364 hectáreas efectivas irán a cosecha el próximo 15 de septiembre

17.364 hectáreas efectivas irán a cosecha el próximo 15 de septiembre gracias al esfuerzo de los productores de APROVEN

La Asociación de Productores Agrícolas de Venezuela (Aproven), tiene previsto iniciar la cosecha de Maíz correspondiente al ciclo invierno 2021 en Portuguesa, el próximo Miércoles 15 de Septiembre de acuerdo a lo informado por el presidente del Consorcio APROVEN, Nicolás Romano.

“Este año vamos a cosechar, confirmó Romano, más de 100 millones de kilogramos de Maíz en las 17.364 hectáreas sembradas a la fecha de hoy, gracias al trabajo y todo el esfuerzo de los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, aliados de nuestra asociación, además del apoyo de la industria nacional, especialmente “Proinsumos La Máxima y Miceven, C.A., quienes aportaron la entrega oportuna de los insumos necesarios para realizar la siembra en el momento requerido y a su vez todo el apoyo financiero para hacer esta excelente siembra con nuestros productores del campo”.

Este año, -mencionó el presidente del Consorcio- hemos incluído la mejor semilla importada del mundo, con un material genético de alta densidad, crecimiento y desarrollo, los mejores fertilizantes de Rusia y agroquímicos provenientes de China, y pese a las dificultades, esperamos obtener una buena cosecha este año, porque hemos trabajado arduamente sin descanso alguno, para lograr este importante objetivo.

Dijo que en este año ha sido excelente en cuanto a las condiciones climatológicas, dado a que hemos registrados 100 días donde llueve de noche y hace un sol durante el día, lo que le aporta a los cultivos, un buen desarrollo y crecimiento sin tener estrés alguno, para luego obtener buenos rendimientos en el campo.

El presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Venezuela, Aproven, mencionó sentirse muy orgulloso, “porque este año estamos estimado que habrá una cifra record de producción de maíz, a pesar de que se sembraron menos hectáreas en el campo, pero los maíces están mucho mejores que años anteriores”. Sentenció.

Vías Agrícolas

Nicolás Romano, destacó que siempre han enfrentado las diferentes dificultades existentes en el campo, pero con optimismo y trabajo esta vez, le pido a las autoridades nacionales, regionales y municipales, que nos sigan ayudando a nuestros productores en cuanto al combustible y las mejoras de la vialidad agrícola, estamos consiente de las diferentes dificultades que atraviesa el país, pero seguros estamos que los agricultores, también vamos a aportar nuestro grano de arena para sacar nuestras cosechas del campo hasta la industria nacional y garantizar nuevamente la arepa que requiere el pueblo venezolano.

En Venezuela, 17.364 hectáreas efectivas irán a cosecha el próximo 15 de septiembre

