3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Copenhague

Copenhague es una ciudad que combina lo moderno con lo tradicional, y su gastronomía no es una excepción. En este artículo te presentamos tres recetas de cocina saludable y tradicional de Copenhague que puedes preparar en casa y disfrutar de los sabores de esta hermosa capital.

1. Smørrebrød:

El sándwich danés por excelencia. Consiste en una rebanada de pan de centeno untada con mantequilla y cubierta con diferentes ingredientes, como salmón ahumado, arenque, queso, huevos, carne o ensalada. Es un plato muy versátil que se puede adaptar al gusto de cada uno y que se suele servir como almuerzo o merienda.

2. Frikadeller:

Son unas albóndigas de carne picada mezclada con cebolla, huevo, pan rallado y especias. Se fríen en una sartén hasta que estén doradas y se acompañan de salsa de perejil, patatas cocidas y remolacha. Es un plato muy típico que se puede encontrar en cualquier restaurante o cafetería de Copenhague.

3. Rødgrød med fløde:

Es un postre tradicional que consiste en una compota de frutos rojos (fresas, frambuesas, grosellas, etc.) espesada con almidón y azúcar. Se sirve fría con nata montada o crema agria. Es un postre muy refrescante y dulce que se suele tomar en verano.

Estas son solo algunas de las recetas de cocina saludable y tradicional de Copenhague que puedes probar en tu propia cocina. Esperamos que te hayan gustado y que te animes a experimentar con los sabores daneses.

