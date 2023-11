Las Apps que más de usan en Copenhague

¿Te gustaría saber cuáles son las apps que más se usan en Copenhague?

Pues estás de suerte, porque en este post te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre las aplicaciones más populares de la capital danesa. ¡No te lo pierdas!

Copenhague es una ciudad moderna, cosmopolita y llena de vida, donde la tecnología juega un papel muy importante. Los habitantes de esta ciudad son muy aficionados a usar sus smartphones para todo tipo de cosas, desde pedir comida a domicilio hasta alquilar una bicicleta. Por eso, no es de extrañar que haya muchas apps que triunfen en Copenhague y que te pueden facilitar mucho la vida si viajas allí. Aquí te presento algunas de las más destacadas:

– Rejseplanen: Esta es la app imprescindible para moverte por Copenhague usando el transporte público. Con Rejseplanen puedes planificar tu ruta, consultar los horarios, comprar los billetes y ver el estado del tráfico en tiempo real. Además, tiene una función muy útil que te permite escanear el código QR de las paradas y ver cuándo llega el próximo autobús, tren o metro. ¡Así no perderás ni un minuto!

Si eres de los que odian tirar comida y te gusta aprovechar las ofertas, esta app te va a encantar. Too Good To Go te permite comprar comida sobrante de restaurantes, cafeterías y supermercados a precios muy reducidos. Así, puedes disfrutar de platos deliciosos y variados mientras ayudas a reducir el desperdicio de alimentos. ¡Una iniciativa genial!

Copenhague es una ciudad muy amigable con las bicicletas, y hay muchas opciones para alquilar una y recorrer sus calles. Una de las más cómodas y económicas es Donkey Republic, una app que te permite localizar, reservar y desbloquear una bicicleta con tu teléfono. Puedes elegir entre diferentes tamaños y modelos, y devolverla en cualquiera de los puntos disponibles. ¡Una forma divertida y ecológica de explorar la ciudad!

Esta es la app que usan los daneses para pagar casi todo con su móvil. Con MobilePay puedes enviar y recibir dinero de forma rápida y segura, sin necesidad de efectivo ni tarjetas. Solo tienes que vincular tu número de teléfono a tu cuenta bancaria y escanear el código QR del comercio o de la persona a la que quieres pagar. También puedes usarla para pagar online, hacer donaciones o dividir la cuenta con tus amigos. ¡Muy práctica!

Si quieres aprender o mejorar tu nivel de danés, esta app te puede ayudar mucho. Duolingo es una app gratuita que te enseña idiomas de forma divertida y efectiva. Con Duolingo puedes practicar tu vocabulario, gramática, pronunciación y comprensión con lecciones cortas y juegos interactivos. Además, puedes elegir tu nivel, tus objetivos y tus intereses, y seguir tu progreso con estadísticas y recompensas. ¡Aprender danés nunca fue tan fácil!

Estas son solo algunas de las apps que más se usan en Copenhague, pero hay muchas más que te pueden sorprender. ¿Te animas a descubrirlas? Espero que este post te haya gustado y te haya servido para conocer mejor esta fascinante ciudad. ¡Hasta la próxima!

