5 Curiosidades de la Ciudad de Copenhague

Copenhague es la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca, con más de 1,3 millones de habitantes. Es una ciudad que combina la tradición con la modernidad, el diseño con la sostenibilidad y la cultura con la naturaleza. En este artículo te contamos cinco curiosidades que quizás no sabías sobre esta fascinante ciudad.

1. Copenhague tiene el parque de atracciones más antiguo del mundo.

Se llama Tivoli y se inauguró en 1843. Es un lugar mágico que inspiró a Walt Disney para crear Disneyland. Además de las montañas rusas, el carrusel y el tren fantasma, el parque ofrece espectáculos, conciertos, restaurantes y jardines.

2. Copenhague es una de las ciudades más verdes y ecológicas del mundo.

Tiene más de 400 kilómetros de carriles bici y el 62% de sus habitantes se desplaza en bicicleta. También cuenta con un sistema de transporte público eficiente y limpio, que incluye metro, trenes, autobuses y barcos. El objetivo de la ciudad es convertirse en la primera capital neutral en carbono para 2025.

3. Copenhague es la cuna de la famosa marca de juguetes Lego.

La empresa fue fundada en 1932 por Ole Kirk Christiansen, un carpintero que empezó a fabricar bloques de madera para sus hijos. El nombre Lego viene de las palabras danesas «leg godt», que significan «jugar bien». Hoy en día, Lego tiene su sede en Billund, a unos 260 kilómetros de Copenhague, donde se encuentra también el parque temático Legoland.

4. Copenhague alberga el palacio real más grande del mundo.

Se trata del palacio de Christiansborg, que ocupa una superficie de 64.000 metros cuadrados. Es la sede del Parlamento, el Tribunal Supremo y el Ministerio de Estado. También es la residencia oficial de la reina Margarita II, aunque solo usa algunas salas para actos protocolarios. El palacio está abierto al público y se puede visitar sus salones, capilla, biblioteca y establos.

5. Copenhague tiene una estatua dedicada a la sirenita del cuento de Hans Christian Andersen.

La escultura de bronce mide 1,25 metros y pesa 175 kilos. Se encuentra en el puerto, sobre una roca, mirando hacia la ciudad. Fue encargada por el empresario Carl Jacobsen en 1909 y realizada por el escultor Edvard Eriksen. La modelo fue la bailarina Ellen Price, que posó para la cabeza, y la esposa del escultor, que posó para el cuerpo. La estatua es uno de los símbolos más conocidos y fotografiados de Copenhague.

5 Curiosidades de la Ciudad de Copenhague was last modified: by