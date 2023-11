5 costumbres tradicionales en la Ciudad de Copenhague

La ciudad de Copenhague es una de las más hermosas y vibrantes de Europa, y tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Además de sus famosos monumentos, museos y parques, Copenhague tiene una rica cultura que se refleja en sus costumbres tradicionales.

En este artículo, te presentamos cinco costumbres típicas de la capital danesa que te harán sentir como un local.

1. Disfrutar de un hygge.

El hygge es un concepto danés que se refiere a un estado de ánimo de bienestar, confort y felicidad. Se puede lograr con cosas simples como encender unas velas, tomar una taza de té o café, leer un libro o compartir una comida con amigos o familiares. El hygge es una forma de vida en Copenhague, donde los inviernos son largos y fríos, y se busca crear un ambiente acogedor y cálido en el hogar o en cualquier otro lugar.

2. Pasear en bicicleta.

Copenhague es una ciudad muy amigable con los ciclistas, ya que cuenta con más de 400 kilómetros de carriles bici, semáforos especiales y estacionamientos para bicicletas. La mayoría de los habitantes usan la bicicleta como medio de transporte, tanto para ir al trabajo como para hacer turismo. Pasear en bicicleta por Copenhague es una forma saludable, ecológica y divertida de conocer la ciudad y sus rincones más encantadores.

3. Comer smørrebrød.

El smørrebrød es el plato más típico de la gastronomía danesa, y consiste en una rebanada de pan de centeno untada con mantequilla y cubierta con diferentes ingredientes, como queso, salmón ahumado, huevo duro, arenque, carne o ensalada. El smørrebrød se puede comer a cualquier hora del día, pero es especialmente popular como almuerzo o merienda. Hay muchos lugares donde probar este delicioso bocadillo en Copenhague, desde cafeterías hasta restaurantes gourmet.

4. Visitar Tivoli Gardens.

Tivoli Gardens es el parque de atracciones más antiguo del mundo, y uno de los más famosos y visitados de Copenhague. Abrió sus puertas en 1843, y desde entonces ha sido un lugar de diversión y entretenimiento para niños y adultos. Tivoli Gardens tiene más de 30 atracciones, desde montañas rusas hasta carruseles, así como espectáculos, conciertos, restaurantes y jardines. Tivoli Gardens es especialmente mágico durante la noche, cuando se ilumina con miles de luces.

5. Celebrar el Día de San Juan.

El Día de San Juan se celebra el 23 de junio, y es una fiesta muy popular en Copenhague y en toda Dinamarca. Se trata de una tradición pagana que se mezcla con el cristianismo, y que consiste en encender hogueras al atardecer para alejar a los malos espíritus y celebrar el solsticio de verano. Las hogueras suelen tener una figura de una bruja en la cima, que simboliza el mal que se quiere quemar. La gente se reúne alrededor de las hogueras para cantar canciones, bailar y comer salchichas asadas.

