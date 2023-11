Los deportes que más se practican en la Ciudad de Copenhague

Copenhague es una ciudad que ofrece muchas opciones para los amantes del deporte. Ya sea al aire libre o en instalaciones cubiertas, hay actividades para todos los gustos y niveles. En este artículo te presentamos cinco deportes que se practican en la capital danesa y que quizás te animen a probarlos.

1. Ciclismo.

El ciclismo es el medio de transporte más popular en Copenhague, donde hay más bicicletas que habitantes. La ciudad cuenta con una red de carriles bici que facilitan el desplazamiento de los ciclistas y reducen las emisiones de CO2. Además, el ciclismo es un excelente ejercicio cardiovascular que mejora la salud y el estado de ánimo. Si no tienes tu propia bicicleta, puedes alquilar una en alguno de los muchos puntos de préstamo que hay por la ciudad.

2. Remo.

El remo es un deporte acuático que se puede practicar en los canales y lagos de Copenhague. Es una actividad que requiere fuerza, coordinación y resistencia, y que se puede hacer tanto individualmente como en equipo. Hay varios clubes de remo en la ciudad que ofrecen cursos y alquiler de material para los principiantes y los más avanzados. El remo es una forma de disfrutar del paisaje urbano desde una perspectiva diferente y de conectar con la naturaleza.

3. Fútbol. El fútbol es el deporte más popular en Dinamarca y también en Copenhague, donde hay varios equipos profesionales y aficionados. El fútbol es un deporte colectivo que fomenta el espíritu de equipo, la comunicación y la diversión. Se puede jugar en cualquier lugar donde haya un espacio suficiente y un balón, ya sea en un parque, una plaza o un campo de fútbol. Si quieres ver un partido en directo, puedes ir al estadio Parken, donde juega el FC Copenhague, el equipo más laureado del país.

4. Yoga.

El yoga es una disciplina milenaria que combina posturas físicas, respiración y meditación. El yoga tiene múltiples beneficios para la salud física y mental, como mejorar la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la concentración y el bienestar emocional. En Copenhague hay muchos centros de yoga donde se imparten clases de diferentes estilos y niveles, desde el hatha yoga hasta el bikram yoga. También hay opciones para practicar yoga al aire libre, como en los jardines del castillo de Rosenborg o en la playa de Amager.

5. Patinaje sobre hielo.

El patinaje sobre hielo es un deporte invernal que se puede practicar en Copenhague cuando las temperaturas bajan lo suficiente como para congelar el agua. El patinaje sobre hielo es una actividad divertida y estimulante que mejora la coordinación, el equilibrio y la agilidad. Se puede patinar sobre hielo tanto en pistas artificiales como naturales, como el lago Peblinge o el canal Nyhavn. Si no tienes tus propios patines, puedes alquilarlos en algunos de los lugares donde se habilitan las pistas.

