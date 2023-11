Los mejores restaurantes de Comida típica o tradicional de Copenhague

Copenhague es una ciudad que ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas, desde la cocina internacional hasta la comida típica o tradicional danesa. Si quieres probar los platos más representativos de esta cultura, te recomendamos que visites estos cinco restaurantes que te harán sentir como un auténtico vikingo.

Este restaurante se especializa en el smørrebrød, el famoso sándwich abierto danés que consiste en una rebanada de pan de centeno cubierta con diferentes ingredientes, como arenque, salmón, carne o queso. Aquí podrás degustar una gran variedad de smørrebrød, elaborados con productos locales y de temporada, y acompañados de cervezas artesanales o vinos naturales. El ambiente es acogedor y moderno, y el servicio es atento y profesional.

Si buscas un lugar más tradicional y auténtico, este es el sitio ideal. Fundado en 1877, este restaurante es uno de los más antiguos de Copenhague y se ha convertido en un referente de la comida danesa. Aquí podrás disfrutar de platos como el stegt flæsk (panceta frita con patatas y salsa de perejil), el frikadeller (albóndigas de carne con repollo rojo) o el flæskesteg (cerdo asado con piel crujiente). No te olvides de probar sus famosos snaps, unos licores fuertes que se sirven fríos y que se toman entre bocado y bocado.

Höst:

Este restaurante es una muestra de la cocina nórdica contemporánea, que combina la tradición con la innovación. El menú cambia según la temporada y se basa en los productos frescos y orgánicos que ofrece el campo danés. Algunos de los platos que podrás probar son el bacalao con remolacha, manzana y eneldo, el pato con zanahoria, grosella y estragón o el helado de queso azul con pera y miel. El diseño del restaurante es minimalista y elegante, con elementos rústicos como la madera y la piedra.

Grød:

Si te apetece algo más sencillo y reconfortante, este restaurante te sorprenderá con su propuesta basada en el grød, la papilla de cereales que se consume en los países nórdicos desde hace siglos. Aquí podrás elegir entre diferentes tipos de grød, como el de avena, el de arroz o el de centeno, y personalizarlo con los toppings que más te gusten, como frutas, frutos secos, chocolate o mermelada. También tienen opciones saladas, como el grød de cebada con pollo, champiñones y parmesano. El restaurante tiene un ambiente informal y acogedor, ideal para desayunar o merendar.

Tivoli Food Hall:

Si no te decides por un solo tipo de comida, este lugar te ofrece la oportunidad de probar un poco de todo. Se trata de un mercado gastronómico situado dentro del famoso parque de atracciones Tivoli, donde podrás encontrar más de una docena de puestos que ofrecen desde pizza hasta sushi, pasando por hamburguesas, tacos, falafel o dim sum. También hay opciones dulces, como helados, crepes o pasteles. El ambiente es animado y divertido, perfecto para ir con amigos o familiares.

