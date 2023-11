¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los 5 modelos de Autos que más se venden en Copenhague,la capital de Dinamarca?

Copenhague es una ciudad moderna, ecológica y cosmopolita, donde la movilidad es un aspecto clave para sus habitantes. Por eso, no es de extrañar que los modelos de autos que más se venden en esta urbe reflejen sus preferencias y necesidades. En este post, te presentamos los 5 modelos de autos que más se venden en Copenhague, según los datos de la Asociación Danesa de Automóviles.

1. Tesla Model 3.

El auto eléctrico por excelencia lidera el ranking de ventas en Copenhague, con más de 4.000 unidades vendidas en lo que va de año. El Tesla Model 3 combina un diseño elegante, una autonomía de hasta 580 km y una potencia de 450 CV. Además, cuenta con un sistema de conducción autónoma y una pantalla táctil de 15 pulgadas que controla todas las funciones del vehículo.

2. Toyota Yaris.

El pequeño utilitario japonés es el segundo modelo más vendido en Copenhague, con más de 3.000 unidades. El Toyota Yaris destaca por su bajo consumo, su fiabilidad y su versatilidad. Está disponible en versiones gasolina, híbrida y eléctrica, y ofrece un equipamiento completo que incluye asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y sistema multimedia con conexión a smartphone.

3. Volkswagen ID.3.

El primer auto eléctrico de la marca alemana se ha colado en el podio de los más vendidos en Copenhague, con más de 2.500 unidades. El Volkswagen ID.3 ofrece una autonomía de hasta 550 km, una potencia de 204 CV y un espacio interior amplio y confortable. Además, dispone de un sistema de iluminación inteligente que se adapta al entorno y al estado de ánimo del conductor.

4. Peugeot 208.

El compacto francés es el cuarto modelo más vendido en Copenhague, con más de 2.000 unidades. El Peugeot 208 se caracteriza por su diseño dinámico, su eficiencia y su seguridad. Está disponible en versiones gasolina, diésel y eléctrica, y cuenta con un cuadro de instrumentos digital, una pantalla táctil de 10 pulgadas y un conjunto de ayudas a la conducción que incluyen frenado automático de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril y reconocimiento de señales de tráfico.

5. Renault Zoe.

El auto eléctrico más asequible del mercado cierra el top 5 de los más vendidos en Copenhague, con más de 1.500 unidades. El Renault Zoe tiene una autonomía de hasta 395 km, una potencia de 135 CV y un maletero de 338 litros. Además, ofrece un sistema de recarga rápida que permite recuperar el 80% de la batería en solo una hora.

Los 5 modelos de Autos que más se venden en Copenhague was last modified: by