Receta económica de pescado a la plancha con salsa de cilantro por menos de $5, porciones para 2 personas.

Ingredientes:

2 filetes de pescado blanco (como tilapia, bacalao, corvina o merluza) de 200 g cada uno

1/4 taza de aceite de oliva

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta negra

1/4 taza de cilantro fresco picado

1/4 taza de jugo de limón

1/4 cucharadita de ajo en polvo

Preparación del pescado a la plancha con salsa de cilantro:

En un tazón pequeño, combine el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Frote la mezcla sobre los filetes de pescado. Caliente una sartén grande a fuego medio-alto. Coloque los filetes de pescado en la sartén y cocine por 5 minutos por cada lado, o hasta que estén dorados y cocidos a su gusto. Mientras los filetes de pescado se cocinan, combine el cilantro, el jugo de limón y el ajo en polvo en un tazón pequeño. Sirva los filetes de pescado con la salsa de cilantro.

Costo estimado (depende del país y el supermercado donde compre los ingredientes, los costos se estiman de acuerdo a las cantidades que se usan):

Filetes de pescado: $2,50

Aceite de oliva: $0,50

Sal: $0,10

Pimienta negra: $0,10

Cilantro: $0,50

Jugo de limón: $0,20

Ajo en polvo: $0,10

Total: $4,90

Esta receta es una excelente opción para una cena rápida y fácil.

El pescado es una buena fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud del corazón.

La salsa de cilantro agrega un sabor fresco y ligero.

Consejos:

Para un sabor más intenso, puede agregar 1/4 cucharadita de comino o 1/4 cucharadita de paprika a la salsa de cilantro.

Si desea, puede servir los filetes de pescado con arroz o verduras.

