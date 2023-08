5 Recetas de cocina saludable y tradicional de Avilés, España

Si quieres disfrutar de la gastronomía asturiana sin renunciar a una alimentación equilibrada, te proponemos cinco recetas de cocina saludable y tradicional de Avilés, una ciudad con mucha historia y sabor. Estas recetas son fáciles de preparar, nutritivas y deliciosas, y te permitirán degustar algunos de los platos más típicos de esta zona del norte de España.

1. Fabada asturiana

La fabada asturiana es uno de los platos más emblemáticos de la cocina asturiana, y también uno de los más contundentes. Se trata de un guiso de alubias blancas con chorizo, morcilla, lacón y tocino, que se cocina a fuego lento durante varias horas. Para hacer una versión más saludable, puedes reducir la cantidad de grasa y sal de los embutidos, o sustituirlos por otros ingredientes como jamón serrano, pollo o verduras. También puedes usar alubias cocidas en vez de secas, para ahorrar tiempo y energía.

Ingredientes (para 4 personas):

– 500 g de alubias blancas cocidas

– 200 g de chorizo light

– 200 g de morcilla light

– 200 g de lacón desalado

– 100 g de tocino magro

– 1 cebolla

– 2 dientes de ajo

– 1 hoja de laurel

– 1 cucharadita de pimentón dulce

– Sal y pimienta al gusto

– Agua

Elaboración:

– En una olla grande, pon a calentar agua y añade el lacón y el tocino. Deja que hierva durante unos 15 minutos, y luego escurre y reserva.

– En la misma olla, pon a calentar un poco de aceite y sofríe la cebolla y el ajo picados, hasta que estén blandos.

– Añade el pimentón, el laurel, sal y pimienta, y remueve bien.

– Incorpora las alubias escurridas, el chorizo y la morcilla cortados en trozos, y cubre con agua.

– Deja que hierva a fuego medio-bajo durante unos 45 minutos, o hasta que las alubias estén tiernas y el caldo espeso. Si es necesario, añade más agua durante la cocción.

– Sirve la fabada caliente, acompañada de pan integral si te apetece.

2. Merluza a la sidra

La merluza a la sidra es un plato sencillo y sabroso, que combina el pescado blanco con una salsa a base de sidra, una bebida alcohólica típica de Asturias. La merluza es un pescado bajo en grasa y rico en proteínas, que se puede cocinar al horno o a la plancha. La sidra le aporta un toque ácido y aromático, que se puede suavizar con un poco de nata o leche evaporada. También puedes añadir unas patatas cocidas o al vapor para completar el plato.

Ingredientes (para 4 personas):

– 4 lomos de merluza sin piel ni espinas

– 500 ml de sidra natural

– 200 ml de nata ligera o leche evaporada

– 2 cebollas

– 2 dientes de ajo

– 2 cucharadas de harina

– 2 cucharadas de aceite de oliva

– Sal y pimienta al gusto

– Perejil picado para decorar

Elaboración:

– Precalienta el horno a 180ºC y engrasa una fuente apta para horno.

– Salpimienta los lomos de merluza y colócalos en la fuente. Reserva.

– En una sartén, calienta el aceite y sofríe las cebollas y los ajos picados, hasta que estén dorados.

– Añade la harina y remueve bien, para que se tueste ligeramente.

– Vierte la sidra poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una salsa homogénea y sin grumos.

– Añade la nata o la leche evaporada, sal y pimienta, y deja que hierva a fuego suave durante unos 10 minutos, o hasta que espese un poco.

– Vierte la salsa sobre los lomos de merluza, y hornea durante unos 15 minutos, o hasta que el pescado esté hecho.

– Espolvorea con perejil picado y sirve la merluza a la sidra caliente.

3. Cachopo de ternera

El cachopo de ternera es otro plato típico de la cocina asturiana, que consiste en dos filetes de ternera rellenos de jamón y queso, que se empanan y se fríen. Es un plato muy calórico y graso, pero también muy sabroso y jugoso. Para hacer una versión más saludable, puedes usar carne magra de ternera, queso bajo en grasa y pan rallado integral. También puedes hornear los cachopos en vez de freírlos, para reducir el aceite. Puedes acompañarlos de una ensalada verde o de unas verduras salteadas.

Ingredientes (para 4 personas):

– 8 filetes de ternera finos y tiernos

– 4 lonchas de jamón serrano

– 4 lonchas de queso light

– 2 huevos

– Pan rallado integral

– Sal y pimienta al gusto

– Aceite de oliva

Elaboración:

– Precalienta el horno a 200ºC y forra una bandeja con papel de aluminio.

– Salpimienta los filetes de ternera y extiéndelos sobre una superficie plana.

– Coloca una loncha de jamón y una de queso sobre cuatro filetes, y cubre con los otros cuatro filetes. Presiona los bordes para sellar el relleno.

– Bate los huevos en un plato hondo, y pon el pan rallado en otro plato.

– Pasa los cachopos por el huevo y luego por el pan rallado, presionando para que se adhiera bien.

– Coloca los cachopos en la bandeja y rocía con un poco de aceite.

– Hornea durante unos 20 minutos, o hasta que estén dorados y crujientes.

– Sirve los cachopos de ternera calientes, con la guarnición que prefieras.

4. Arroz con leche

El arroz con leche es un postre tradicional de la cocina asturiana, que se elabora con arroz, leche, azúcar, canela y limón. Es un postre cremoso y dulce, que se puede servir frío o caliente. Para hacer una versión más saludable, puedes usar leche desnatada o vegetal, edulcorante natural en vez de azúcar, y aromatizar con vainilla o naranja en vez de limón. También puedes añadir frutos secos o fruta fresca para darle más sabor y textura.

Ingredientes (para 4 personas):

– 1 litro de leche desnatada o vegetal

– 150 g de arroz redondo

– 50 g de edulcorante natural (stevia, xilitol, etc.)

– 1 rama de canela

– 1 vaina de vainilla o la ralladura de una naranja

– Canela molida para espolvorear

Elaboración:

– En una olla grande, pon a calentar la leche con la rama de canela y la vainilla o la naranja.

– Cuando empiece a hervir, añade el arroz y el edulcorante, y baja el fuego.

– Deja que se cocine a fuego lento durante unos 40 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que el arroz esté tierno y la leche espesa.

– Retira del fuego y deja que se temple un poco.

– Reparte el arroz con leche en cuatro cuencos o vasos, y espolvorea con canela molida al gusto.

– Sirve el arroz con leche frío o caliente, según tu preferencia.

5. Carbayones

Los carbayones son un postre tradicional de Oviedo, Asturias, que consisten en unos pasteles de hojaldre rellenos de almendra y bañados en yema y glaseado. Para prepararlos se necesitan los siguientes ingredientes:

– 1 lámina de hojaldre rectangular (250 g)

– Mantequilla para untar los moldes

– 250 g de almendra molida

– 250 g de azúcar blanquilla

– 3 yemas de huevo y un huevo entero

– 10 ml de ron o vino dulce

– La ralladura de 1 limón

– 4 yemas de huevo

– 200 ml de agua

– 200 g de azúcar blanquilla

– 20 g de almidón o harina de maíz refinada

– Unas gotas de zumo de limón

– 50 g de clara de huevo

– 200 g de azúcar glass

Los pasos para elaborar los carbayones son los siguientes:

1. Precalentar el horno a 150 ºC y engrasar los moldes con mantequilla.

2. Estirar el hojaldre y cortar círculos del tamaño de los moldes. Forrar los moldes con el hojaldre y pinchar el fondo con un tenedor.

3. En un bol, mezclar la almendra molida, el azúcar, las 3 yemas, el huevo entero, el ron o vino dulce y la ralladura de limón. Rellenar los moldes con esta mezcla sin llegar al borde.

4. Hornear los pasteles durante unos 30 minutos o hasta que estén dorados.

5. Dejar enfriar los pasteles sobre una rejilla y desmoldarlos con cuidado.

6. Para hacer el baño de yema, poner en un cazo el agua, el azúcar y el almidón o harina de maíz. Llevar a ebullición y remover hasta que espese. Apartar del fuego y añadir las 4 yemas batidas. Volver a poner al fuego y cocinar sin dejar de remover hasta que tenga una textura cremosa.

7. Bañar la parte superior de los pasteles con la crema de yema y dejar secar.

8. Para hacer el glaseado, batir la clara con el azúcar glass y unas gotas de limón hasta obtener una mezcla blanca y espesa.

9. Decorar los pasteles con el glaseado haciendo unos dibujos con una manga pastelera o una cuchara.

10. Dejar que el glaseado se endurezca antes de servir o guardar los pasteles en un recipiente hermético.

