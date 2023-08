5 Curiosidades de la Ciudad de Rotterdam

Rotterdam es una de las ciudades más modernas y vibrantes de los Países Bajos, conocida por su arquitectura innovadora, su puerto comercial y su cultura cosmopolita. Pero además de estos aspectos, Rotterdam tiene muchas otras curiosidades que quizás no conozcas y que te sorprenderán. Aquí te presentamos cinco de ellas:

Rotterdam es la única ciudad holandesa con un skyline.

Debido a los bombardeos que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte del centro histórico de Rotterdam fue destruido y tuvo que ser reconstruido con un estilo más contemporáneo. Esto dio lugar a una variedad de edificios altos y originales que le dan a la ciudad un aspecto único en el país.

Rotterdam tiene el puente basculante más grande de Europa.

Se trata del Erasmusbrug, un puente que cruza el río Mosa y que tiene una sección que se eleva para permitir el paso de los barcos. El puente tiene una longitud de 802 metros y una altura de 139 metros, y es uno de los iconos de la ciudad.

Rotterdam tiene el mercado cubierto más grande de los Países Bajos.

El Markthal es un edificio espectacular que combina viviendas, oficinas y un mercado gastronómico bajo un mismo techo. El interior del edificio está decorado con un mural gigante que representa frutas, verduras, flores y animales, y que es considerado la obra de arte más grande del país.

Rotterdam tiene el museo al aire libre más grande del mundo.

El Museo de Esculturas al Aire Libre es un espacio verde que alberga más de 200 obras de arte de artistas nacionales e internacionales, como Picasso, Rodin, Moore y Dalí. El museo está abierto las 24 horas del día y la entrada es gratuita.

Rotterdam tiene el parque temático más antiguo de Europa.

El Parque Efteling es un lugar mágico que recrea cuentos de hadas, leyendas y mitos con atracciones, espectáculos y paisajes fantásticos. El parque abrió sus puertas en 1952 y desde entonces ha recibido a más de 100 millones de visitantes.

