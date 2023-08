5 curiosidades que quizás no conocías sobre La Coruña en España

¿Te gustaría conocer algunas curiosidades sobre La Coruña, una de las ciudades más bonitas y emblemáticas de España? Pues sigue leyendo, porque en este post te voy a contar 5 cosas que quizás no sabías sobre esta ciudad gallega.

1. La Coruña tiene el faro romano más antiguo y más alto del mundo: la Torre de Hércules. Según la leyenda, fue construida por el héroe griego Hércules después de derrotar al gigante Gerión. La torre tiene 55 metros de altura y se puede visitar por dentro, donde hay un museo y una escalera de 234 peldaños que lleva hasta la linterna.

2. La Coruña es la ciudad natal de María Pita, una heroína que defendió la ciudad del ataque de los ingleses en 1589. Cuando el alférez que portaba la bandera española cayó herido, María Pita cogió la bandera y arengó a los ciudadanos con el grito de «¡Quien tenga honra, que me siga!». Gracias a su valentía, los ingleses se retiraron y la ciudad se salvó.

3. La Coruña tiene una de las plazas más grandes de España: la Plaza de María Pita. En ella se encuentra el Ayuntamiento, un edificio de estilo modernista que tiene una fachada de 64 metros de longitud y una torre central de 43 metros de altura. En el centro de la plaza hay una estatua de María Pita, rodeada de jardines y fuentes.

4. La Coruña es la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), el único museo estatal dedicado a la ciencia y la tecnología en España. El museo tiene una colección de más de 15.000 objetos que muestran la evolución científica y tecnológica desde el siglo XVI hasta la actualidad. Entre sus piezas más destacadas se encuentran el primer ordenador español, el primer submarino eléctrico o el primer avión construido en España.

5. La Coruña es famosa por sus galerías, unos balcones acristalados que dan a la fachada marítima y que le dan un aspecto singular a la ciudad. Las galerías se originaron como una solución para aprovechar la luz natural y protegerse del viento y la lluvia. Se dice que La Coruña es la «ciudad de cristal», porque cuando el sol se refleja en las galerías parece que toda la ciudad brilla.

