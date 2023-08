5 curiosidades que quizás no conocías sobre Santiago de Compostela

¿Sabías que Santiago de Compostela es mucho más que una meta para los peregrinos? Esta ciudad gallega tiene muchos secretos y curiosidades que te sorprenderán.

Aquí te contamos5 curiosidades que quizás no conocías sobre Santiago de Compostela:

1. Tiene una catedral con un botafumeiro gigante. El botafumeiro es un incensario que se balancea por el aire durante algunas ceremonias religiosas. El de Santiago de Compostela es el más grande del mundo, pesa 53 kilos y mide 1,60 metros. Para moverlo se necesitan ocho personas llamadas tiraboleiros.

2. Es la ciudad con más lluvia de España. Santiago de Compostela tiene un clima oceánico húmedo, lo que significa que llueve mucho y a menudo. De hecho, es la capital de provincia con más precipitaciones al año, unos 1.800 milímetros. Así que si vas a visitarla, no olvides el paraguas y el chubasquero.

3. Tiene una plaza dedicada a las mujeres maltratadas. La Plaza de las Mujeres Maltratadas es un espacio público que rinde homenaje a las víctimas de la violencia machista. En ella hay un monumento con forma de mujer rota y una placa con un poema de Rosalía de Castro. La plaza se inauguró en 2008 y fue la primera de este tipo en España.

4. Es el lugar donde nació el chocolate con churros. Según una leyenda, el chocolate con churros se inventó en Santiago de Compostela en el siglo XVI. Un fraile franciscano llamado Fray Pedro de Vitoria trajo cacao de América y lo mezcló con harina, agua y sal para crear una masa frita. Luego le añadió azúcar y lo sirvió con una taza de chocolate caliente. Desde entonces, esta delicia se ha convertido en un clásico del desayuno y la merienda en España.

5. Tiene un museo dedicado al surrealismo. El Museo Eugenio Granell es el único museo del mundo dedicado exclusivamente al surrealismo, un movimiento artístico que rompe con la lógica y la razón. El museo alberga la colección personal del pintor gallego Eugenio Granell, uno de los máximos exponentes del surrealismo español. Además, cuenta con obras de otros artistas como Dalí, Miró o Picasso.

