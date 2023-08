5 excelentes Hoteles donde quedarse en la Ciudad de Rotterdam

La ciudad de Rotterdam es una de las más modernas y vibrantes de los Países Bajos, con una arquitectura innovadora, una cultura cosmopolita y una oferta variada de actividades y atracciones. Si estás planeando visitar esta urbe, te presentamos cinco opciones de alojamiento que harán de tu estancia una experiencia inolvidable.

Este hotel de cinco estrellas se encuentra en el centro de la ciudad, junto al río Mosa y el puente Erasmus. Su diseño interior refleja la influencia de diferentes continentes, con habitaciones temáticas que cuentan con jacuzzi, sauna, cafetera Nespresso y vistas panorámicas. El hotel también dispone de un spa, una piscina cubierta, un gimnasio y un restaurante de cocina internacional.

Si buscas un alojamiento elegante y asequible, el The James Rotterdam es una buena opción. Se trata de un hotel de tres estrellas situado en el corazón financiero de la ciudad, a pocos pasos de la estación central y del famoso Markthal. Las habitaciones son amplias y luminosas, con camas cómodas, wifi gratuito y televisión inteligente. El hotel cuenta con un lounge donde puedes disfrutar de un café o un snack las 24 horas del día.

Para los viajeros más jóvenes y aventureros, el CityHub Rotterdam ofrece una experiencia diferente y divertida. En lugar de habitaciones tradicionales, este alojamiento tiene cápsulas futuristas equipadas con una cama doble, luces LED, altavoces bluetooth y una aplicación móvil para controlar todo. Los baños son compartidos, pero están limpios y modernos. El hotel también tiene un bar donde puedes socializar con otros huéspedes y probar cervezas locales.

Si prefieres un ambiente más familiar y acogedor, el Hostel ROOM Rotterdam es una opción ideal. Se trata de un albergue ubicado en un edificio histórico del siglo XIX, cerca del parque Het Park y del museo Kunsthal. El albergue tiene habitaciones privadas y compartidas, todas decoradas con un estilo único y temático. El albergue ofrece desayuno gratuito, wifi gratuito, cocina común, sala de juegos, terraza y actividades diarias.

Por último, si quieres vivir una experiencia única y original, te recomendamos alojarte en una Wikkelboat. Estas son unas casas flotantes ecológicas que se encuentran en el puerto antiguo de la ciudad. Las Wikkelboats están hechas de cartón reciclado y tienen forma de origami. Cada una tiene capacidad para cuatro personas y cuenta con una cocina, un baño, una terraza y un jacuzzi. Desde tu Wikkelboat podrás disfrutar de unas vistas espectaculares del agua y la ciudad.

