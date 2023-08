5 hoteles y posadas donde quedarse en la ciudad de Torrelavega, España

Si estás planeando visitar la ciudad de Torrelavega, en la región de Cantabria, España, te interesará saber que hay una gran variedad de opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos. Desde hoteles de lujo hasta posadas rurales, pasando por hostales y apartamentos, Torrelavega te ofrece la oportunidad de disfrutar de su patrimonio histórico, cultural y natural con todas las comodidades. En este artículo te presentamos cinco hoteles y posadas donde quedarse en la ciudad de Torrelavega, que destacan por su calidad, ubicación y servicio.

Hotel Torresport:

Este hotel de cuatro estrellas se encuentra en el polígono industrial de Tanos, a solo cinco minutos en coche del centro de Torrelavega. Cuenta con 66 habitaciones modernas y confortables, equipadas con aire acondicionado, wifi gratuito, minibar y caja fuerte. Además, dispone de un spa con piscina climatizada, jacuzzi, sauna y gimnasio, así como de un restaurante que ofrece cocina tradicional e internacional. El hotel también tiene salas de reuniones y eventos, así como un amplio aparcamiento gratuito. El precio por noche ronda los 70 euros.

Posada La Robleda:

Esta posada rural se ubica en el pueblo de Arnuero, a unos 20 kilómetros de Torrelavega. Se trata de una casona montañesa del siglo XVIII, restaurada con mucho encanto y rodeada de un jardín con árboles frutales. Ofrece 15 habitaciones acogedoras y elegantes, decoradas con muebles antiguos y dotadas de calefacción, televisión y baño privado. Algunas también tienen balcón o terraza. La posada cuenta con un salón con chimenea, una biblioteca, un comedor donde se sirve el desayuno buffet y una piscina exterior. El precio por noche es de unos 80 euros.

Hostal Boutique Puerta del Sol:

Este hostal se sitúa en pleno centro de Torrelavega, frente a la plaza Mayor y el ayuntamiento. Es un alojamiento sencillo pero acogedor, que dispone de 14 habitaciones con baño privado, televisión, wifi gratuito y calefacción. Algunas también tienen balcón con vistas a la plaza. El hostal ofrece un servicio de recepción 24 horas, así como un bar cafetería donde se puede tomar el desayuno o un aperitivo. El precio por noche es de unos 40 euros.

Apartamentos Regollera:

Estos apartamentos se localizan en la playa de Ris, en el municipio de Noja, a unos 25 kilómetros de Torrelavega. Son ideales para familias o grupos que quieran disfrutar del mar y la naturaleza. Los apartamentos tienen capacidad para cuatro o seis personas, y cuentan con salón comedor, cocina equipada, baño completo y una o dos habitaciones. También tienen terraza con vistas al mar o al jardín. El complejo dispone de una piscina exterior, una zona infantil, una pista de tenis y un aparcamiento privado. El precio por noche es de unos 60 euros.

Posada El Hidalgo:

Esta posada se halla en el pueblo de Valdecilla, a unos 10 kilómetros de Torrelavega. Es una casa típica cántabra del siglo XVII, reformada con gusto y respeto por la arquitectura original. Tiene 10 habitaciones con baño privado, televisión y calefacción. Algunas también tienen chimenea o jacuzzi. La posada dispone de un salón social con juegos de mesa, una bodega donde se pueden degustar vinos y quesos locales, y un restaurante que elabora platos caseros con productos ecológicos. El precio por noche es de unos 50 euros.

