5 hoteles y posadas donde quedarse en la ciudad de Torrente

¿Estás buscando un lugar donde alojarte en la ciudad de Torrente? Aquí te presentamos 5 hoteles o posadas que te ofrecen comodidad, calidad y buen precio. Ya sea que viajes por negocios o por placer, estos alojamientos te harán sentir como en casa.

1. AS Hoteles Torrent: Este hotel práctico y elegante ofrece habitaciones bien equipadas y se encuentra en Torrent, a las afueras de Valencia. Es un establecimiento ideal tanto para estancias de negocios como de placer. El hotel está bien comunicado con el centro de Valencia, que alberga el cautivador centro histórico, la catedral y la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. La cafetería sirve aperitivos y tapas al mediodía y las habitaciones son cómodas y tranquilas, ideales para disfrutar de una siesta. El Hotel Sercotel AS Torrent cuenta con conexión WiFi gratuita para que pueda navegar por internet o consultar su e-mail. También tiene aparcamiento gratuito al aire libre.

2. Calicanto House & Pool: El Calicanto House & Pool ofrece vistas a la montaña y alojamiento con balcón y hervidor de agua a unos 25 km del Bioparc Valencia. Esta casa cuenta con piscina privada, jardín, zona de barbacoa, WiFi gratuita y aparcamiento privado gratuito. La casa tiene 3 dormitorios, TV de pantalla plana con canales vía satélite, cocina equipada con lavavajillas y microondas, lavadora y 2 baños con bidet. La casa dispone de terraza y se puede practicar senderismo en las inmediaciones.

3. Apartamento San Cayetano: El Apartamento San Cayetano se encuentra a 9,4 km del Bioparc Valencia y ofrece alojamiento con salón compartido, terraza y cocina compartida. Este apartamento dispone de aire acondicionado, patio, vistas al jardín, 3 dormitorios, sala de estar, TV de pantalla plana vía satélite, cocina equipada y 1 baño con bidet y ducha. El apartamento cuenta con parque infantil y se puede practicar ciclismo en las inmediaciones.

4. Casa Rosa: La Casa Rosa se encuentra en Torrent, a 19 km del Bioparc Valencia y a 26 km de la estación de tren Norte y de la iglesia de San Nicolás. Esta casa tiene capacidad para 10 personas y cuenta con piscina al aire libre, jardín, zona de barbacoa, WiFi gratuita y aparcamiento privado gratuito. La casa dispone de 5 dormitorios, TV de pantalla plana con canales por cable, cocina equipada con lavavajillas y microondas, lavadora y 3 baños con ducha.

5. La Morada de Sasa: La Morada de Sasa se encuentra a 22 km del Bioparc Valencia y ofrece piscina al aire libre, jardín y alojamiento con aire acondicionado, balcón y WiFi gratuita. Cada unidad tiene patio, cocina totalmente equipada con lavavajillas, chimenea, zona de estar con sofá, TV de pantalla plana, lavadora y baño privado con ducha y secador de pelo. Hay microondas, nevera, horno, hervidor de agua y cafetera. La casa cuenta con solárium y se puede practicar ciclismo en las inmediaciones.

