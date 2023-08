5 Restaurantes de comida Tradicional en la Ciudad de Rotterdam

Si te gusta la comida tradicional y quieres disfrutar de los sabores de diferentes países, Rotterdam es una ciudad que te ofrece muchas opciones. En este artículo te presentamos cinco restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Rotterdam que no te puedes perder.

Este restaurante se especializa en la cocina holandesa, con platos como el estofado de carne, el arenque con cebolla y pepinillos, o el pastel de manzana. El menú cambia cada día según los productos de temporada y la inspiración del chef. El ambiente es acogedor y familiar, y puedes ver cómo se preparan los platos en la cocina abierta.

2. Destino.

Si quieres probar la auténtica comida española, este es tu lugar. Destino te ofrece tapas, paellas, jamón ibérico, quesos, vinos y más. El restaurante tiene una decoración moderna y colorida, y una terraza donde puedes disfrutar del sol. El personal es amable y te hace sentir como en casa.

3. Bazar.

Este restaurante te transporta al Medio Oriente con sus platos típicos de Turquía, Marruecos, Irán y otros países. Puedes degustar el hummus, el falafel, el cuscús, el kebab, el baklava y más. El restaurante tiene una atmósfera vibrante y exótica, con una decoración llena de luces, colores y objetos orientales.

4. Little V.

Este restaurante te invita a descubrir la cocina vietnamita, con sus sabores frescos y picantes. Puedes elegir entre sopas, ensaladas, rollos de primavera, noodles, arroz y más. El restaurante tiene un diseño moderno y elegante, con elementos que recuerdan a Vietnam. También tiene un bar donde puedes tomar cócteles y otras bebidas.

Este restaurante te ofrece lo mejor de la cocina italiana, con pizzas, pastas, risottos, carnes, pescados y más. El restaurante tiene dos ambientes: una pizzería informal y divertida, y un restaurante más sofisticado y romántico. El personal es atento y profesional, y la comida es deliciosa.

Estos son solo algunos de los restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Rotterdam que puedes visitar. Hay muchos más que te esperan para sorprenderte con sus platos y su ambiente. ¿A qué esperas para reservar tu mesa?

