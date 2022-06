5G Américas afirma, «espectro de bandas medias es el soporte de nuevas redes 5G en América Latina»

BUENOS AIRES, 14 de junio de 2022.- La mayoría de las redes móviles 5G de América Latina y el Caribe se han desplegado en espectro de “bandas medias”, cobrando especial importancia la banda de 3,5 GHz durante 2022. 5G Americas publicó hoy su nuevo estudio “Panorama del espectro de bandas medias para redes móviles en América Latina”, que analiza la situación de bandas de frecuencia para servicios móviles en el rango 1 – 6 GHz a nivel regional.

El estudio identifica que entre 2021 y 2022 ocurrieron avances en el desarrollo e implementación de redes 5G en la región asociados a la banda de 3,5 GHz. Concretamente en Chile, México, Perú y la República Dominicana se dieron a conocer activaciones de redes 5G utilizando bloques de la banda de 3,5 GHz. En el caso de Brasil, la banda de 3,5 GHz se licenció exitosamente en la “Licitación 5G” del cuarto trimestre de 2021, pero las reglas del concurso estipulan que la banda puede utilizarse en redes 5G standalone (5G SA) hasta después del segundo trimestre de 2022.

Esta nueva publicación de 5G Americas reseña que redes 5G han sido activadas en la región con el uso de otras “bandas medias”, concretamente las de 1,7/2,1 GHz (conocida como AWS), 2,3 GHz y 2,5 GHz. Estos despliegues han sido registrados en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.

Las “bandas medias” de espectro son muy relevantes para el desarrollo temprano de las redes 5G, dado que ofrecen una combinación de propagación de señal y ancho de banda que es útil para soportar casos de uso de banda ancha móvil mejorada (eMBB) y comunicaciones masivas tipo máquina (mMTC). Sin embargo, esta clase de bandas no siempre está disponible para su uso inmediato y pueden requerirse medidas de despeje o migración de servicios preexistentes para poder destinar el espectro a redes de banda ancha móvil.

El reporte encuentra que los países de la región ya identificaron para IMT (telecomunicaciones móviles internacionales) las bandas de 1427 – 1518 MHz, 2,3 GHz y 3,5 GHz, que son consideradas “aptas” para el desarrollo de 5G, pero que la planeación de nuevas autorizaciones está más centrada en la banda de 3,5 GHz, concretamente en el rango 3,3 – 3,6 GHz.

Además de esas bandas, algunos países han identificado la banda de 4,9 GHz y la mayoría de las administraciones nacionales están dando seguimiento a las discusiones en torno el desarrollo y armonización del rango 3,3 – 4,2 GHz. El estudio concluye que en varios países de la región persisten oportunidades para licenciar más espectro en “bandas medias” que ya están en uso, al menos parcialmente (1,8 GHz, 1,9 GHz, AWS, 2,1 GHz y 2,5 GHz).

El estudio ya se encuentra disponible para descarga en BrechaCero.com.