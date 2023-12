5G continúa creciendo con ímpetu y tracciona demanda por más espectro inalámbrico

En el mundo, 1.600 millones de conexiones alcanzadas en el T3 2023, un aumento del 71% anual, con proyección de llegar a 7.900 millones en 2028

El crecimiento de 5G en América del Norte no muestra señales de ralentización: 176 millones de conexiones en total y 47% de penetración en el T3 2023 Crecimiento del 14% en el último trimestre, 22 millones de conexiones nuevas sumadas



BELLEVUE, Washington. – 18 de diciembre de 2023 – Al completar su cuarto año de operación comercial, el panorama de las redes 5G en el mundo continúa mostrando un avance notable en muchos mercados claves. Al T3 2023, el mundo añadió 537 millones de conexiones 5G, lo que coloca al total mundial en 1.600 millones, y representa un aumento del 71 por ciento en el último año. Esta trayectoria de crecimiento indicaría que el panorama es optimista para la adopción de 5G en el futuro, según 5G Americas, la voz de la 5G y posteriores generaciones de tecnología de América, y datos de Omdia.

“El panorama mundial de 5G muestra un ímpetu positivo y la innovación y la colaboración continúan siendo los pilares del progreso a largo plazo”, observó Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. “Sobre el cierre de la World Radio Conference, es importante que continúen la cooperación y los esfuerzos internacionales para garantizar que el espectro y los estándares de tecnologías sigan propulsando este crecimiento.”

Hacia el futuro, Omdia pronostica que la base de conexiones globales de 5G probablemente alcance 1.800 millones al término de 2023 y 7.900 millones en 2028, a medida que se implementen mejoras con las redes 5G-Advanced y se complete el trabajo que conduzca a la 6G. Si bien esto representa una expansión significativa, es importante tener en cuenta que el crecimiento podría no ser lineal. Factores tales como el desarrollo de infraestructura, la disponibilidad de espectro y de dispositivos y la demanda de los consumidores continuarán influyendo sobre el ritmo de adopción, al tiempo que distintas regiones y segmentos siguen adoptando la tecnología.

En general, América del Norte continúa siendo una región líder en términos de despliegues de 5G, con 176 millones de conexiones al T3 2023. Esto significa que se han sumado 22 millones de conexiones durante el último trimestre, o un 14 por ciento respecto del trimestre pasado. Esto a su vez se traduce en una participación de mercado del 26 por ciento y una tasa de penetración del 46 por ciento, lo que pone de relieve el compromiso significativo que tiene la región con el avance de tecnología 5G. Dentro de la región, algunos operadores nacionales también desplegaron o están desplegando redes 5G autónomas.

En América Latina y el Caribe, la adopción de 5G está aún en sus primeras etapas. Sin embargo, la región está mostrando un avance alentador. El T3 2023 vio un incremento de 7 millones de conexiones LTE, lo que eleva el total a 572 millones. Si bien 4G sigue dominando, se prevé que las conexiones 5G se cuadrupliquen en 2023, cuando alcanzarían los 46 millones. Más hacia el futuro, los pronósticos predicen que la región alcanzará 492 millones de conexiones 5G en 2028, señal de que el potencial de crecimiento es significativo.

“4G LTE y 5G continúan siendo tecnologías de comunicaciones móviles importantes para América Latina”, afirmó José Otero, Vicepresidente de 5G Americas para el Caribe y América Latina. “Las próximas licitaciones de espectro y un mayor acceso de mercados masivos a dispositivos de 5G en 2024 crearán oportunidades más robustas para el éxito de la 5G en la región.”

Kristin Paulin, Analista Principal de Omdia, aseguró: “El panorama actual de 5G pinta un paisaje de optimismo cauteloso. Al abordar nuevas oportunidades mediante la innovación y la cooperación, la industria puede garantizar que la 5G desarrolle todo su potencial y libere su impacto transformador para nuestras vidas.”

En el mundo, la cantidad de redes 5G implementadas ya compite con los despliegues de 4G LTE. Actualmente, hay 296 redes 5G comerciales en el mundo, y se prevé que esta cifra aumente a 438 para 2025, lo que refleja que se está invirtiendo significativamente en infraestructura 5G alrededor del mundo. A continuación, se resume la cantidad de despliegues de redes 5G y 4G LTE al 14 de diciembre de 2023:

5G:

Global: 296

América del Norte: 17

América Latina y el Caribe: 32

4G LTE:

Global: 712

América del Norte: 18

América Latina y el Caribe: 133