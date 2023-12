Telecomunicaciones sostenibles: primeras redes móviles con eficiencia energética para un futuro cero neto

El estudio más reciente de 5G Americas explora estrategias y tecnologías avanzadas de la industria móvil para alcanzar la neutralidad de carbono y optimizar la conectividad global.

BELLEVUE, Washington – 14 de diciembre de 2023: En un mundo que enfrenta el importante reto del cambio climático, el sector de las telecomunicaciones surge como un actor fundamental para lograr la sostenibilidad. Hoy, 5G Americas, la voz de 5G y posteriores generaciones de tecnología en el continente americano, publicó un white paper titulado ‘Energy Efficiency and Sustainability in Mobile Communications Networks’ (Eficiencia energética y sostenibilidad en redes de comunicaciones móviles), donde ofrece un análisis profundo de las estrategias claves y las tecnologías esenciales para operar redes móviles eficientes en energía.

Dan Druta, Miembro líder del staff técnico de AT&T y colíder del grupo de trabajo del white paper, declaró: “Se requiere innovación para que la industria de las telecomunicaciones aborde los retos de sostenibilidad y eficiencia de energía. Muchos operadores de redes apuntan a tener emisiones cero neto mediante operaciones eficientes en energía y la integración de energías renovables. Es crucial que las empresas trabajen juntas en colaboración para abordar los impactos del cambio climático y fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades y de la industria.”

Con el reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre el aumento de la temperatura global de 1,2°C como urgente llamado a la acción, el sector de las TIC debe aspirar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 45% para 2030. Este white paper de 5G Americas reseña estrategias y tecnologías claves que podrían tener un impacto considerable en nuestro planeta y nuestra sociedad, señalando un paso fundamental en nuestro camino hacia un futuro sostenible.

Daniela Laselva, Miembro distinguida del staff técnico de Nokia y colíder del grupo de trabajo que elaboró el white paper, dijo: «Los operadores de redes móviles y los proveedores asociados a ellos están apostando fuertemente a la sostenibilidad, centrados en la reducción de las huellas de carbono y la optimización del consumo energético, en especial para las redes 5G. Como parte de este esfuerzo, resultan vitales las innovaciones en técnicas dinámicas de ahorro de energía, los marcos nativos a la nube, y las diversas estrategias de despliegue de redes.”

El estudio enfatiza el equilibrio crucial entre los factores medioambientales, sociales y económicos en el sector de las telecomunicaciones. Aboga por distinguir el crecimiento de los datos del uso de energía, y así cerrar la brecha digital para un acceso a Internet difundido, además de administrar los aspectos económicos de los costos de energía de las redes. También ahonda en estrategias como técnicas de RAN avanzadas, partición de redes, virtualización, y optimizaciones de la capa de aplicaciones, al mismo tiempo que explora soluciones de emplazamiento para la integración de energías renovables.

Estos son otros de los temas claves que aborda el último white paper de 5G Americas:

Tecnologías que impulsan la eficiencia energética en la RAN (Técnicas en los dominios del tiempo, la frecuencia, el espacio, la potencia y el rol de AI/ML como habilitadores claves de la sostenibilidad)

Soluciones de arquitectura de sistemas para eficiencia energética

Estrategias de despliegue y arquitectura para ahorros de energía en las redes

Técnicas de eficiencia energética para aplicaciones y servicios

Soluciones de emplazamiento basadas en energías renovables.

Humberto LaRoche, Ingeniero Principal de Cisco y líder del grupo de trabajo, dijo: «El white paper subraya la importancia de la eficiencia energética en 5G y futuras generaciones de tecnología móvil, insta a operadores y proveedores a que adopten capacidades técnicas actuales y que inviertan en tecnologías nuevas y optimizadas. Este enfoque es clave no solo para lograr operaciones de red sostenibles sino también para posibilitar que industrias como la manufacturera y la agricultura alcancen mayor eficiencia energética mediante diversas soluciones de IoT.»

Además, 5G Americas ofrece un documento informativo que condensa este reporte para un público más amplio.