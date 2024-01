Open RAN continúa progresando para brindar nuevas funcionalidades y beneficios

• Las especificaciones Open RAN se actualizan tres veces al año, para introducir continuamente mejoras, nuevas funcionalidades y definir nuevos casos de uso de despliegues.

• La industria espera que Open RAN adquiera impulso a partir de 2025, y llegue a fines de la década con 1,3 millones de sitios desplegados a nivel global.

BUENOS AIRES, Enero de 2024.- En la actualidad, las redes de acceso de radio abiertas (Open RAN) están redefiniendo los estándares de la industria de telecomunicaciones, pasando de sistemas integrados propietarios a arquitecturas abiertas y flexibles, dando paso a una innovación y beneficios nunca antes vistos. Open RAN es la evolución de las redes de acceso de radio (RAN) tradicionales, en las cuales ahora el hardware y el software son desacoplados, y las funciones de red RAN desagregadas son implementadas como funciones nativas de la nube para correr encima de la infraestructura en la nube, según muestra una nueva infografía de 5G Americas, elaborada en base a su white paper Open RAN Update, publicado en noviembre de 2023.

Los esfuerzos de estandarización encabezados por la Alianza O-RAN están fortaleciendo el ecosistema de Open RAN. El progreso en los estándares Open RAN continúa avanzando hacia una interoperabilidad perfecta entre múltiples proveedores, que garantice la satisfacción de los requerimientos en una variedad de productos de proveedores, redefiniendo también las cadenas de suministro.

Además, los nuevos estándares apuntan a medidas de seguridad sólidas que se alinean con los principios de redes de confianza cero (Zero Trust), al tiempo que se introducen también nuevas iniciativas de eficiencia que optimizan el uso de energía con controles avanzados para operadores, celdas y canales de radiofrecuencias (RF). Los continuos avances en la formación de haces Massive MIMO y MU-MIMO también mejorarán el rendimiento y la eficiencia de RAN.

Entre otras novedades, las previsiones de la industria apuntan a que los despliegues de Open RAN comiencen a acelerarse a partir del año 2025, debiendo alcanzar los 1,3 millones de sitios desplegados para fines de esta década.

En América Latina, de acuerdo con el mapa de despliegues elaborado por la O-RAN Alliance, existen tres iniciativas de Open RAN en marcha, de las cuales dos se encuentran en Brasil y una en Perú. En territorio brasileño se encuentra un acuerdo de Telefónica anunciado en septiembre de 2021, para emplear Open Fronthaul en su red macro de exteriores 4G/5G, y también una prueba de campo anunciada en abril de 2022 por TIM, para utilizar Open RAN en celdas pequeñas (small cells) de interiores, en redes 4G/5G.

En suelo peruano, en tanto, hay un lanzamiento comercial anunciado en junio de 2019, correspondiente al operador de infraestructura móvil rural (OIMR) Internet Para Todos (IPT) —integrado por Telefónica, Facebook, BID Invest y el CAF— que utiliza Open Fronthaul en su red macro 4G de exteriores.

Fuente 5gamericas