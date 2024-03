Conexiones 5G escalan a 1.760 millones en el mundo. Crecen 66 por ciento interanual y América del Norte lidera la carga

1.760 millones de conexiones 5G en el mundo al cierre de 2023; 700 millones de conexiones nuevas; aumento del 66% de las conexiones en 2023; pronóstico de que alcancen 7.900 millones en 2028

América del Norte: 5G representa el 29% del total de conexiones inalámbricas celulares; 64 por ciento de crecimiento interanual; 77 millones de conexiones nuevas sumadas durante 2023

Bellevue, Washington. – 28 de marzo de 2024 – La industria de las telecomunicaciones inalámbricas vivió un año de crecimiento e innovación sin precedentes, motorizada por el impulso irrefrenable de la tecnología 5G. En 2023, la adopción de las conexiones 5G se aceleró y alcanzó 1.760 millones en el mundo tras haber sumado 700 millones, según 5G Americas, la voz de 5G y posteriores tecnologías en el continente americano, y datos de Omdia.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “La industria de las telecomunicaciones inalámbricas se encuentra en el umbral de una nueva era, impulsada por la innovación, la colaboración y una visión compartida de un futuro conectado. Frente a una demanda de banda ancha al consumidor que sigue impulsada por el Acceso Inalámbrico Fijo, nuevos hitos tecnológicos están avanzando experiencias de conectividad sin precedentes en todo el mundo.”

América del Norte se erigió en pionera de la adopción de 5G y, al cierre de 2023, las conexiones de la región comprendían el 29 por ciento del total de conexiones de América del Norte. En particular, la región vivió un crecimiento impresionante de la cantidad de conexiones 5G del 64 por ciento interanual, con un aumento de 77 millones de conexiones en sus redes. Al cierre de 2023, las conexiones 5G de América del Norte totalizaban 197 millones.

América Latina también vio un avance sustancial de las conexiones 4G LTE y 5G, en que las conexiones LTE alcanzaron 582 millones al término de 2023, habiendo sumado 40 millones de conexiones nuevas respecto del año anterior. Por otro lado, la región adoptó la revolución 5G al alcanzar 39 millones de conexiones 5G establecidas al término del año, lo que sienta las bases para una mayor expansión en los años venideros. “4G LTE continúa siendo la tecnología más fuerte en toda la región”, aseguró José Otero, Vicepresidente de 5G Americas para América Latina y el Caribe, “aunque diversos factores, entre ellos la disponibilidad de terminales 5G para el mercado masivo y la concreción de subastas de espectro, verán un aumento de la cobertura de 5G y del crecimiento de las suscripciones el próximo año.”

Hacia el futuro, los pronósticos de Omdia presentan un panorama del paisaje que podríamos ver en las telecomunicaciones durante esta década. Se proyecta que las conexiones 5G en el mundo se dispararán a 7.900 millones en 2028, y que, para el mismo año, América del Norte ostentará la impactante cifra de 700 millones de conexiones 5G. La analista principal de Omdia, Kristin Paulin, señala que “con este pronóstico, 5G alcanzará el hito mundial de representar más de la mitad del total de conexiones en 2028. Para América del Norte, en tanto líder precoz, 5G representará más del 80 por ciento de las conexiones”. Además, se espera que el tráfico de datos de 5G explique el 76 por ciento del tráfico de datos total sumando todas las tecnologías al lograr la asombrosa cifra de 2.600 millones de TB (o 2600 EB), y un total de tráfico de datos entre todas las tecnologías de 3.400 millones de TB (o 3400 EB) en 2028, lo que refleja la trayectoria de crecimiento exponencial de la conectividad 5G.

Si bien la tecnología 5G sigue acaparando los titulares, el ecosistema de Internet de las Cosas (IoT) continúa siendo un componente vital de la revolución digital. En la actualidad, las suscripciones IoT en el mundo ascienden a 3.100 millones, complementadas por 6.600 millones de suscripciones a smartphones. Los pronósticos señalan que las suscripciones IoT llegarían a los 4.500 millones, en tanto que las suscripciones a smartphones escalarían a 7.400 millones en 2026, lo que pone de relieve la naturaleza evolutiva de la conectividad y la interconectividad de nuestro mundo digital.

Mundialmente, la cantidad de redes 5G desplegadas se muestra fuerte en comparación con los despliegues de 4G LTE, y en el caso de América del Norte, casi iguala a la cantidad de redes 4G LTE desplegadas. Hoy en día existen 314 redes 5G comerciales en el mundo, y se anticipa que esta cifra aumentará a 450 para 2025, lo que refleja inversiones significativas en la infraestructura de 5G alrededor del mundo. La cantidad de despliegues de redes 5G y 4G LTE al 18 de marzo de 2024, se resume a continuación:

5G:Global: 314

América del Norte: 17

América Latina y el Caribe: 39



4G LTE:Global: 714

América del Norte: 18

América Latina y el Caribe: 135

Conexiones 5G escalan a 1.760 millones en el mundo. Crecen 66 por ciento interanual y América del Norte lidera la carga