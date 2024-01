Las redes 5G-Advanced y 6G requerirán espectro adicional

El white paper más reciente de 5G Americas resume la hoja de ruta estratégica para el espectro 5G-Advanced y 6G

BELLEVUE, Washington. – 24 de enero de 2024: Es necesario desarrollar una hoja de ruta extensa que contemple espectro nuevo disponible a nivel comercial para asegurar el despliegue exitoso de las redes móviles futuras. Hoy, 5G Americas, la voz de 5G y posteriores generaciones en América, publicó un white paper titulado ‘The Evolution of 5G Spectrum’ (La evolución del espectro 5G) que brinda conocimientos sobre el futuro de las redes móviles, enfatizando el rol crítico del espectro licenciado para el despliegue exitoso de 5G-Advanced y las futuras capacidades 6G.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: «Liberar más espectro bajo licencia para la industria inalámbrica resulta crítico para el liderazgo de los Estados Unidos en el área de tecnología, comunicaciones móviles y la economía. Una hoja de ruta de la industria que incluya mayor cantidad de espectro ayuda a garantizar el despliegue efectivo de redes futuras e impulsar el surgimiento de tecnologías pioneras.”

Equilibrar el espectro bajo licencia y el espectro sin licencia es vital para la industria móvil. El espectro de la banda media superior, entre 7,125-15,35 GHz, es clave para aprovechar la infraestructura actual y aumentar así la capacidad. 5G Americas destaca la identificación de espectro nuevo que forme parte de un calendario dentro de una estrategia nacional del espectro para los Estados Unidos que asegure la rápida comercialización y el liderazgo tecnológico sostenido.

“5G Americas apoya la designación del rango de espectro entre 7,125 y 15,35 GHz, especialmente por debajo de 10 GHz, para las operaciones móviles bajo licencia para su equilibrio de capacidad y cobertura. Abrir bandas en este rango implica explorar estrategias de reubicación y compartición. También son importantes las bandas de microondas para despliegues en ubicaciones densas como centros urbanos, depósitos de transporte, calles de gran movimiento y sedes de entretenimiento, además de para despliegues de acceso inalámbrico fijo. Las bandas Sub-THz ofrecen anchos de banda muy grandes que pueden resultar adecuados en casos de uso especializados”, dijo el colíder del grupo de trabajo Aleksandar Damnjanovic, Ingeniero Principal/Gerente de Qualcomm Technologies Inc.

La Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT)-2030 codificó varios escenarios de uso que sirven de base para las necesidades de espectro. Estos escenarios realzan la necesidad de tasas de datos elevadas y cobertura de áreas amplias para aplicaciones como experiencias inmersivas, controles de salud de próxima generación, interfaces humano-máquina, y Comunicaciones y Detección Conjuntas (JCAS, por la sigla en inglés).

«En respuesta a un aumento del tráfico en las redes celulares que se prevé será de cuatro veces el actual en 2028, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT recientemente decidió identificar espectro en el rango de 4,4-15,5 GHz para futuros despliegues de tecnología inalámbrica. La industria inalámbrica necesita acceso a más cantidad de espectro para dar soporte a aplicaciones nuevas como XR, vehículos conectados, y el metaverso”, asegura el colíder del grupo de trabajo Brian Olsen, Gerente Senior de Desarrollo Tecnológico y Estrategia de T-Mobile, Estados Unidos.

Estos son algunos de los temas clave que aborda este último white paper de 5G Americas:Posición comparativa del espectro de Estados Unidos y otros países

Necesidades de espectro previstas desde 2027 hasta 2030

Características deseadas del espectro de bandas meta

Técnicas para habilitar el uso de sistemas celulares en bandas nuevas

Uso actual y futuro del espectro de microondas

Espectro Sub-THz para nuevos casos de uso de 6G

Decisiones del ITU WRC-23