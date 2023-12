5G Americas y UAI de Argentina suscriben compromisos de cooperación para impulsar el desarrollo de las TIC

A través del convenio se generarán foros de discusión e intercambio de experiencias e información frente a los desafíos que las nuevas tecnologías plantean en un entorno digital, donde el rol de la academia es clave para avanzar hacia el desarrollo de la Argentina y demás países de la región.

BUENOS AIRES, Diciembre de 2023.- 5G Americas, la asociación de la industria y la voz de 5G y LTE para las Américas, suscribió un acuerdo de cooperación con la Universidad Abierta Interamericana – UAI, de Argentina, a partir del cual ambas organizaciones realizarán un trabajo colaborativo orientado impulsar el desarrollo de las TIC en ese país.

5G Americas es una organización de la industria compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones, su misión es facilitar y promover el avance y la transformación de la tecnología LTE, 5G y posteriores en todo el continente americano. Por su parte, la misión de la UAI es desarrollar una propuesta educativa inclusiva, de calidad y pertinente con las demandas del desarrollo sostenible, la democratización del conocimiento y los valores humanísticos, a través de un modelo educativo que promueva la formación de profesionales competentes para transformar realidades con responsabilidad social.

En ese marco, la firma del acuerdo establece compromisos de cooperación para compartir información relevante, incluyendo materiales tales como publicaciones, encuestas, informes, resultados de investigación, entre otros y generar espacios de análisis y reflexión en torno a la dinámica de las telecomunicaciones y las TIC en Argentina y en la región.

Al respecto, Marcelo De Vincenzi, Vicerrector de Gestión y Evaluación de la UAI y también Decano de la Facultad de Tecnología Informática, expresó que “es de nuestro especial interés institucional desde la UAI, participar como agente activo de cambio ante los desafíos coyunturales que nos propone la sociedad y entendemos que a través de la construcción de soluciones que favorezcan el desarrollo de competencias laborales que hagan uso de tecnologías informáticas disruptivas e inclusivas que funcionen en autopistas de telecomunicaciones inteligentes y ágiles, encontraremos respuestas a los nuevos paradigmas globales. A tal fin, consideramos que acordar trabajar de forma colaborativa y articulada con 5G Américas en estos temas, es un paso estratégico y virtuoso que impulsará a ambas instituciones encontrar el camino crítico que permita afrontar a los nuevos desafíos de IT que se avecinan”.

En ese sentido, José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas, celebró la firma del convenio y agregó que “los desafíos que enfrenta la región demandan el trabajo articulado entre distintos actores para un abordaje transversal de las telecomunicaciones, donde la academia desempeña un rol fundamental. Gran parte de ese desarrollo que buscamos impulsar en la región depende de la educación, de formar a nuevas generaciones en un entorno totalmente digital que debe estar alineado con las necesidades de la industria. Tenemos la convicción de que el trabajo conjunto para generar espacios de discusión e intercambio de experiencias a partir de la educación y la investigación, a la luz de la adopción de nuevas TIC, nos permitirá avanzar de forma más acertada hacia el conocimiento y la apropiación de la tecnología. Agradecemos a las autoridades de la UAI el interés y la voluntad mostrados para materializar esta gran instancia de cooperación que esperamos ir consolidando en el tiempo con acciones concretas”.

De esta forma, las organizaciones anunciaron que desarrollarán un calendario de actividades para 2024 que incluirá la realización de foros abiertos de discusión sobre las temáticas que hacen parte de la agenda de telecomunicaciones y de las TIC en la región.