La fibra óptica será clave en América Latina y el Caribe para el avance de nuevas tecnologías inalámbricas

Las redes de fibra óptica, tanto hasta el hogar (FTTH) como hasta el edificio (FTTB) serán de vital importancia para apuntalar el desarrollo de tecnologías inalámbricas avanzadas como 5G.

Con una cobertura por encima del 90% de los hogares (diciembre 2022), Trinidad y Tobago, Barbados y Uruguay lideran el despliegue de FTTH/B en 18 países seleccionados de América Latina y el Caribe, según la consultora SmC+.

BUENOS AIRES, 28 de noviembre de 2023.- Las redes de fibra óptica tendrán un papel fundamental para brindar una conectividad robusta y a la vez, soportar el desarrollo de tecnologías inalámbricas como 4G y 5G, entre otras. De acuerdo con una infografía de 5G Americas elaborada con información e SmC+ Consulting, se espera que la descarga de tráfico de datos originado en dispositivos móviles (offload traffic) a través de redes Wi-Fi conectadas por fibra óptica pase del 59 por ciento en 4G al 71 por ciento en 5G.

Los escenarios futuros contemplan que el esquema de descarga de datos (mobile offloading) pueda brindar una alternativa eficiente para la gestión de tráfico, especialmente en ambientes interiores o mixtos interior-exterior con altos requerimientos de capacidad y/o densidad de dispositivos, y para usos como Internet de las Cosas (IoT), Realidad Virtual, Realidad Aumentada y aplicaciones para comercios minoristas, entre muchas otras más, en tanto que las redes móviles concentrarán su foco en brindar conectividad y cobertura en escenarios de movilidad, como el transporte y ambientes exteriores. En este sentido, las redes de fibra óptica hasta el hogar o el edificio (FTTH/B) serán vitales en el papel de cursar ese tráfico móvil mediante redes Wi-Fi.

De acuerdo con datos de SmC+ Consulting, la cobertura FTTH/B —en términos de hogares pasados sobre el total de viviendas del país— promedio de América Latina y el Caribe (considerando 18 países seleccionados) alcanza el 66 por ciento, con tres países liderando la tabla: Trinidad y Tobago (95 por ciento), Barbados (94 por ciento) y Uruguay (90 por ciento).

En tanto, en términos de penetración del servicio (suscriptores sobre el total de viviendas del país), el promedio latinoamericano es del 33 por ciento, con Barbados (86 por ciento) y Uruguay (78 por ciento) muy por encima del resto de los países de la región. Por caso, el tercer puesto queda para Trinidad y Tobago, con una penetración del 50 por ciento.

En tanto, el índice de ocupación (take-up) de la fibra óptica en la región es de tan sólo el 50 por ciento. Este índice considera el número de suscriptores FTTH/B sobre el total de viviendas pasadas con la tecnología. Considerando este panorama, aún se requieren esfuerzos comerciales para migrar a los usuarios desde otras tecnologías hacia FTTH/B, lo que implica además que existe potencial para el crecimiento en términos de suscripciones con inversiones adicionales limitadas.

Finalmente, SmC+ estima que FTTH/B en América Latina continuará en aumento hasta 2027, para alcanzar un promedio de cobertura del 80 por ciento, y un promedio de penetración del 57 por ciento.