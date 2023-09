Continúa el desarrollo de la próxima era de investigación sobre tecnología celular inalámbrica

Nuevo trabajo de 5G Americas describe iniciativas mundiales recientes para la próxima generación inalámbrica e investiga tres tecnologías claves:

Full Duplex

Comunicación y Detección Conjuntas (JCAS), y

Superficies Inteligentes.

BELLEVUE, Washington. – 13 de septiembre de 2023: Mayores velocidades de datos, mejor latencia, integración de IA avanzada y conectividad revolucionaria serán parte de la próxima frontera de comunicaciones inalámbricas en el mundo. Hoy, 5G Americas, la voz de la 5G y posteriores generaciones en las Américas, presentó un libro blanco llamado “State of Mobile Network Evolution” (Estado de evolución de las redes móviles) , que actualiza información sobre iniciativas y avances alrededor del mundo en materia de tecnologías inalámbricas de próxima generación, como Full Duplex, JCAS, y Superficies Inteligentes.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “La 5G y 5G-Advanced siguen teniendo muchas posibilidades de innovación a lo largo de esta década, incluso mientras se establece el trabajo de la próxima generación. Estamos viendo cómo organismos claves alrededor del mundo bosquejan un nuevo capítulo en la investigación de la próxima generación de tecnología inalámbrica.”

‘State of Mobile Network Evolution’ profundiza en cómo evoluciona la comunicación Full Duplex: de TDD estática a dinámica, a innovaciones en Full Duplex Sub-banda. Analiza optimizaciones de la eficiencia y el uso espectrales con un detalle de los objetivos de diseño, los retos y los catalizadores tecnológicos fundamentales. El informe también destaca el papel del 3GPP en esta evolución de 5G-Advanced y su camino hacia la 6G.

Además, el trabajo explora la tecnología JCAS, que permite que las redes evolucionen de “escuchar y hablar” a “ver y sentir”, lo que abre la puerta a nuevos servicios. Aborda las aplicaciones, el posicionamiento, los objetivos de diseño, los retos y las tecnologías facilitadoras. Otro tema del que se ocupa el estudio son las superficies inteligentes que optimizarán los canales inalámbricos a través de la manipulación del entorno, y aborda la motivación para el uso, casos de uso reales, diseño, retos y catalizadores tecnológicos.

Los temas clave de este último libro blanco de 5G Americas incluyen los siguientes:

Resumen de las principales iniciativas nacionales y regionales (Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Europa, Corea);

Avances en la Evolución de la Comunicación Full Duplex;

Comunicación y Detección Conjuntas (JCAS);

Superficies Inteligentes.

Según Ali Khayrallah, Asesor Tecnológico Senior de Ericsson y colíder del libro blanco: «5G Americas continúa avanzando significativamente mientras se desarrolla nueva investigación en 6G. El panorama general de la próxima generación de tecnología inalámbrica poco a poco se esclarece, con iniciativas regionales y nacionales importantes en actividades 6G centrales de UIT y 3GPP que anuncian el paso desde la investigación a la estandarización, luego a la industrialización y, finalmente, a la obtención de servicios y productos.»

Yi Huang, Ingeniero Principal de Qualcomm Technologies, Inc. y colíder del grupo de trabajo de este proyecto de 5G Americas, declaró: “Las tecnologías inalámbricas de próxima generación serán esenciales para destrabar nuevas experiencias para los consumidores y habilitar nuevos servicios para las industrias. Las tecnologías 5G-Advanced allanarán el camino hacia un futuro totalmente nuevo y conectado y, finalmente, a innovaciones 6G.”