Desarrollo eficaz de 5G en América Latina y el Caribe requerirá de la compartición voluntaria de infraestructura.

Un nuevo White Paper de 5G Americas resalta que para mejorar las condiciones de cobertura de servicios 5G es importante que las autoridades desplieguen políticas que estimulen la compartición voluntaria de infraestructura.

BUENOS AIRES, 14 de noviembre de 2023.- El despliegue de los servicios de banda ancha móvil en América Latina

y el Caribe muestran desafíos para las autoridades al momento de incrementar la cobertura en zonas rurales y alejadas de los grandes centros urbanos. La compartición voluntaria de infraestructura pasiva y activa es una herramienta en las políticas a implementar en los países de la región, así lo explica el White Paper “Modelos innovadores en la compartición de Infraestructura” publicado hoy por 5G Americas.

El estudio considera que la compartición voluntaria de infraestructura es herramienta positiva para alcanzar el acceso a zonas rurales y poblados alejados de los grandes centros urbanos. Permite llevar conectividad a zonas antes no atendidas con una buena calidad de servicios y alta velocidad de datos permite que se desarrollen diferentes verticales y servicios provistos por el Estado como educación, salud y seguridad.

“Además de medidas como la creación de una agenda que permita a la industria planificar el tendido de sus redes, la reducción las trabas burocráticas que pesan sobre su despliegue, así como el concepto de ventanilla única de trámites, es importante que las autoridades de la región consideren la compartición voluntaria de infraestructura activa y pasiva”, explicó José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

El estudio ofrece una conceptualización de las diferentes modalidades de compartición de infraestructura, tomando en cuenta sus beneficios. Asimismo, se analizan las experiencias llevadas adelante en la región en mercados como Brasil, Chile, Colombia y Perú. Además de considerar otros ejemplos globales como Dinamarca, Finlandia y el Reino Unido.