Rafa Nadal decidió no ir al US OPEN para evitar el COVID-19

Debido a los riesgos de la pandemia de coronavirus, el tenista español Rafa Nadal, número dos mundial, renunció este martes 4 de agosto a intentar revalidar su título del Abierto de Estados Unidos, en cuya lista inicial de participantes está el serbio Novak Djokovic.

“Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control”, dijo Nadal en su cuenta de Twitter.

Luego añadió: “Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad”.

La disputa del Abierto, el primer Grand Slam programado tras el parón por el coronavirus, estuvo en el aire durante meses debido a la expansión de la pandemia en Estados Unidos, donde Nueva York fue el epicentro inicial.