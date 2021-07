El gobierno de Alemania declara estado de emergencia debido a intensas lluvias que han dejado más de 100 muertos y una estimación inicial de 1300 desaparecidos.

El Ministerio Federal de Defensa de Alemania declaró este viernes el estado de catástrofe militar tras las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por el ciclón Bernd, que azotan desde el lunes el oeste del país y ya dejaron más de 100 muertos. La medida permite a los militares tomar decisiones en el momento.

Actualmente, 850 efectivos están desplegados en las regiones afectados por el temporal. La Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) está ayudando en seis distritos: Hagen y Mettmann, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, y Tréveris-Saarburg, Ahrweiler, Daun, Bitburg-Prüm, en Renania-Palatinado.

Los militares desplegaron 25 camiones, doce ambulancias, diez cargadores de ruedas, dos vehículos blindados de rescate y varios vehículos de transporte, detalla la agencia DPA.

Fuertes tormentas en Alemania Las fuertes tormentas que azotaron la región alemana de Eifel, en el oeste del país, dejaron al menos 19 muertos, entre ellos dos bomberos pic.twitter.com/GtPPL7rxd6 — RT en Español (@ActualidadRT) July 15, 2021

Aktuelle Zahlen zum #Hochwasser: Derzeit sind 709 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz – in insgesamt 20 Landkreisen in NRW und Rheinland-Pfalz. Die Katastrophenhilfe hat jetzt oberste Priorität, betont Ministerin @akk. Wir bündeln alle verfügbaren Kräfte. #FürEuchGemeinsamStark pic.twitter.com/6TMXq8cWHg — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 16, 2021

Alemania declara estado de emergencia debido a intensas lluvias que han dejado más de 100 muertos was last modified: by

En: Noticias de Europa