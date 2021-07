El clima está loco y nadie hace nada para resolverlo!, Ahora cae nieve en Brasil! , VIDEOS

El clima está loco y nadie hace nada para resolverlo!, Ahora cae nieve en Brasil!

Al menos 13 ciudades del estado brasileño de Rio Grande do Sul quedaron este miércoles envueltas en nieve por una ola de aire polar que atraviesa el sur del país, según informan medios locales.

Las nevadas se registraron en Pelotas, Sao Francisco de Paula, Gramado, Carlos Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Caxias do Sul, Marau y Farroupilha, entre otros.

Varias ciudades del sur de Brasil quedan envueltas en nieve en medio de nevadas inéditas y temperaturas gélidas en la región https://t.co/aXRRHQtcXS pic.twitter.com/8PIRc9rc7F — RT en Español (@ActualidadRT) July 29, 2021

Neve em Caxias do Sul, por volta das 21:15 desta quarta @metsul pic.twitter.com/sfCb8I4iSz — Kelly Isis Pelisser (@kellyisisp) July 29, 2021





Coisa linda de se ver , ruim de viver 😂 Catedral de Lages SC neve a solta. pic.twitter.com/AxHU8RgoJA — ॐ 𝕬𝕷𝕰𝖃 𝕸𝖆𝖓𝖙𝖔𝖛𝖆𝖓𝖎 ॐ🇪🇪 (@AlexMantovani28) July 29, 2021

