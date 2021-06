Adopción de 5G avanza en todo el mundo

Conexiones 5G globales llegan a 298 millones al T1 2021

Las conexiones 5G sumadas en 2021 casi triplican las sumadas en 2020

172 redes 5G comerciales desplegadas mundialmente

BELLEVUE, Washington – 23 de junio de 2021 – El estado de la carrera por la adopción de suscriptores de la quinta generación (“5G”) de tecnología inalámbrica se fortaleció significativamente al ajustarse la cantidad de conexiones wireless 5G mundiales a 298 millones el primer trimestre de 2021, según 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de 5G y LTE para las Américas.

5G Americas informó que datos provistos por Omdia para el último trimestre indican que el mundo alcanzó los 401 millones de conexiones 5G al término del año 2020. Esta cifra luego fue revisada a la baja por Omdia debido a la mayor claridad específica de un país grande de la región Asia-Pacífico. Las conexiones informadas para América del norte, América Latina y el Caribe no se revisaron sustancialmente.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, declaró: “Según todas las mediciones, el interés y la adopción de 5G están avanzando en todas partes a medida que continúan creciendo los despliegues, las conexiones, la cobertura y la cantidad de dispositivos. Se están ajustando las estimaciones en función de información nueva y al tiempo que la 5G continúa cobrando ímpetu mediante nuevas aplicaciones y casos de uso tanto para empresas como para consumidores”.

Datos revisados provistos por Omdia indicaban que el mundo sumó 79 millones de conexiones 5G entre el T4 2020 y el T1 2021, mientras que los suscriptores inalámbricos continuaban adoptando la 5G a un ritmo dos veces y media más veloz que la tasa de crecimiento de suscriptores de 4G LTE. Mientras que los impactos de la pandemia se nivelan en el mundo a medida que aumenta la vacunación y se normalizan los patrones laborales y de desplazamientos, la 5G continúa su marcha en 2021 para casi triplicar la cantidad de conexiones que sumó en 2020, habiendo alcanzado 633 millones en el mundo al término del año.

Además, nueve redes 5G entraron en funcionamiento alrededor del mundo en el T1 2021, llevando el total mundial a 172 redes, según datos de TeleGeography. Se espera que esa cifra suba hasta 273 al término de 2021 y a 313 para 2023. La disponibilidad de dispositivos 5G también continúa en rápido crecimiento, con 511 dispositivos 5G disponibles comercialmente ya a junio de 2021, según la Global Mobile Suppliers Association (GSA).

Por región, los datos de Omdia señalan que América del Norte tuvo 28,6 millones de conexiones 5G y 502 millones de conexiones LTE al término del T1 2021, lo que representa el 43% de crecimiento trimestral para 5G y el 1% de crecimiento trimestral para LTE. Esto representa la incorporación de 8,6 millones de conexiones 5G y 3 millones de conexiones LTE durante el trimestre. La analista Kristin Paulin, de Omdia, afirmó: «En este momento, Estados Unidos está impulsando el crecimiento de 5G en América del Norte. Los principales operadores extendieron su cobertura sobre todo el país y actualmente están ofreciendo incentivos en dispositivos para promover un crecimiento aún mayor. A esto se suma que los despliegues en la banda C se posicionan para fortalecer aún más los ofrecimientos de 5G a partir del comienzo del próximo año».

En su primer año de disponibilidad comercial en América Latina y el Caribe, 5G continúa creciendo con 1697 nuevas conexiones 5G en el T1 2021. LTE continúa siendo la tecnología celular inalámbrica dominante, con 20 millones de suscripciones LTE nuevas en el T1 2021, lo que equivale a un crecimiento del cuatro por ciento respecto del trimestre anterior.

Según José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas:

“Los mercados móviles de América Latina continúan su migración de suscriptores hacia redes optimizadas de banda ancha móvil mientras la 4G sigue mostrando un rápido crecimiento en la región a expensas de la 2G y la 3G. Este crecimiento estuvo acompañado por políticas de gobierno dirigidas a incrementar la huella de las redes 4G. Pronto, también contemplará banda ancha inalámbrica fija por 5G como solución para la provisión de conectividad de alta velocidad para zonas suburbanas y rurales”.

Las proyecciones de Omdia para el futuro de la 5G y 4G LTE continúan positivas, con estimaciones de que las conexiones 5G globales alcanzarán los 4.600 millones en 2026. De estas, se espera que 512 millones provengan de América del Norte y 277 millones de América Latina y el Caribe.

La cantidad de redes que emplean tecnologías inalámbricas 4G y 5G a junio de 2021 se resume a continuación:

Global:

5G: 172

4G LTE: 687

América del Norte:

5G: 10

4G LTE: 20

América Latina y Caribe:

5G: 13

LTE: 125

*Fuente: TeleGeography y 5G Americas

Para más información y para acceder a una variedad de gráficos de estadísticas sobre la familia de tecnologías 3GPP, y un listado de despliegues LTE y 5G por operador y por región, visite www.5GAmericas.org. Los datos sobre suscriptores y proyecciones fueron provistos por Omdia y los datos sobre despliegues fueron provistos por TeleGeography (GlobalComm).

