AJD Management lanza álbum de Alex Matos “Para ti Anthony… El Tributo»

Contiene 11 canciones arregladas por los más prestigiosos nombres de la salsa dominicana de este tiempo

La producción sale el 5 de marzo, distribuida por Mayimba Music, Inc.

Miami, FL, .- (@MinayaPR) El 2 de marzo, la empresa AJD Management lanza al mercado el nuevo álbum de su artista exclusivo Alex Matos, titulado “Para ti Anthony… El Tributo”.

AJD celebra este histórico lanzamiento con una rueda de prensa a ser celebrada en Caribbean Cinemas, de la plaza Downtown, en Santo Domingo, República Dominicana donde representantes de los medios de comunicación fueron invitados a la actividad, en la cual el distanciamiento y los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Salud Pública, por la pandemia de la Covid-19, estarán en efecto.

Los invitados también conocerán parte del trabajo visual realizado en los Estados Unidos a los 11 temas que componen el disco, de “El Salsero de Ahora”, como se conoce a Matos.

Alex Matos expresa que la terminación del tributo a Anthony Ríos significa la consecución de un sueño acariciado por él y que, gracias a AJD Management, hoy se hace realidad.

“Este día es muy significativo para nuestra carrera ya que este tributo es un sueño que venía acariciando desde hace varios años y gracias a AJD Management, en la persona de su presidenta, Amelfis Díaz, se hace realidad este día”, dijo el popular intérprete de salsa.

El disco “Para ti Anthony… El Tributo”, sale al mercado el 5 de marzo. Las canciones “Fatalidad” (Arreglo y dirección: DJ Sammy) y “La Mancha” (Arreglo y dirección: Joan Minaya), fueron lanzadas el viernes 22 de enero a través de todas las plataformas de música digital.**

Son dos versiones de los éxitos del inolvidable Anthony Ríos: “La Mancha”, en versión salsa y “Fatalidad”, versión balada pop, las cuales han concitado el favor del público y de la crítica especializada.

Completan el álbum las canciones “Comprender más y amarse menos” (Arreglo y dirección: Noe Cid Santana), “La Z” (Arreglo y dirección: Wilbert Taveras); “Como ayer” (Arreglo y dirección: Edwardo Sarante/Yiyo), “Te vas a quedar sola” (Arreglo y dirección: Enmanuel Frías (Manuel Piano); “Imaginación” (Arreglo y dirección: Joan Minaya), “Si usted supiera señora” (Arreglo y dirección: Wilbert Taveras); “Si un día te sientes sola” (Arreglo y dirección: Henry Jiménez), “Droga” (Arreglo y dirección: Noe Cid Santana) y “Canción del adiós” (Arreglo y dirección: Wilbert Taveras).

AJD Management lanza álbum de Alex Matos “Para ti Anthony… El Tributo» was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa