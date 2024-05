Alé Kumá le rinde tributo al bullerengue con una versión electrónica de ‘La verdolaga’

Alé Kumá es un proyecto que comenzó como una banda, pero después se convirtió en el pseudónimo de Leonardo Gómez Jattin, destacado Dj y productor colombiano de música electrónica e integrante fundador del proyecto Cumbiáfrica.

Alé Kumá significa «Encuentro, unión sin ruptura», conceptos y filosofía que esta propuesta de música electrónica conserva desde sus inicios con el firme propósito de generar conexión entre culturas diversas en función del arte.

Como antesala a su cuarto álbum de estudio, Alé Kumá presenta ‘La verdolaga’, un bullerengue tradicional de la costa colombiana, la canción habla de una planta medicinal que se llama la verdolaga. Totó la Momposina hizo popular esta canción y recientemente su versión se ha hecho viral en redes sociales.

«Hace poco nos reunimos en un estudio de grabación en Frankfurt con el Dj y productor alemán Simon Fava y el productor italiano Yvvan Back, y decidimos hacer una versión electrónica de esta canción tradicional», cuenta Alé Kumá.

Además de los sintetizadores y los sonidos electrónicos, la canción tiene gaita y tambor alegre colombiano. Cuenta con la participación de la cantante africana Lauren Nguema, quien hizo una gran interpretación de la canción; ella es de Guinea Ecuatorial y habla español como lengua materna, pero también habla otras lenguas de origen bantú y ese acento que ella conserva de sus lenguas tradicionales africanas, le dio una magia especial a la canción.

«Siempre me ha gustado hacer música para bailar, para alegrar el espíritu. La Verdolaga es medicina para el alma, y creo que cualquier momento del día y de la semana es oportuno para escucharla, ya sea en un viernes de rumba o en un domingo de descanso», agrega el artista colombiano.

‘La Verdolaga’ está incluida en el disco ‘Puro Tambó’, una producción de once canciones que Leonardo hizo junto al tamborero Abelardo Jiménez, uno de los más grandes percusionistas folclóricos de todos los tiempos.

«Quería volver a los inicios de Alé Kumá y que mejor forma que un álbum donde los tambores tradicionales fueran protagónicos, por eso el nombre del álbum. Allí, por supuesto, incluí ‘La verdolaga’, pero en versión bullerengue-chalupa y en formato folclórico de tambores.

Para los nostálgicos del sonido del comienzo de Alé Kumá, encontrarán un álbum muy afianzado a sus raíces; y para los que conocieron a Alé Kumá en su etapa electrónica, porque en este disco encontrarán muchas canciones que se han hecho éxito en las pistas de baile de los clubes, y vale la pena conocer el origen de este repertorio.

«Tengo muchas expectativas con la versión electrónica de ‘La verdolaga’ porque esta música tiene un público muy amplio y es un vehículo valioso para la difusión de la música colombiana; pero también es importante que siga existiendo la música de tambores en la que están inspiradas tantas canciones del género latin house. Por eso sé que el disco ‘Puro Tambó’, va a ser muy bien recibido en las comunidades de la costa donde nacieron el bullerengue, la tambora y los bailes cantaos», concluye.

