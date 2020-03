ALERTA! Un infectado por CORONAVIRUS en Trinidad y Tobago y un muerto en Guyana.

Un hombre de 52 años procedente de Suiza es el primer enfermo del nuevo coronavirus en Trinidad y Tobago, informó en conferencia de prensa este jueves 12-M el ministro de salud del país, Terrence Deyalsingh.

El enfermo fue ingresado en un hospital de Caura, 19 kilómetros al este de la capital, Puerto España.

El hombre afectado, que llegó el lunes de Suiza, y su familia fueron aislados para evitar la posibilidad de contagio de la enfermedad.

El ministro pidió a la población que sea precavida en su vida diaria y que evite reuniones masivas de gente.

La semana pasada la Agencia de Salud Pública del Caribe (Carpha), con sede en Trinidad y Tobago, elevó el riesgo de transmisión del coronavirus en la región, de moderadamente alto a «muy alto».

Por otro lado, una ciudadana de Guyana de 52 años murió en un hospital público del país suramericano a causa del Covid-19, informaron este jueves medios locales.

Tras la noticia, el presidente de Guyana, David Granger, pidió calma a la ciudadanía.

Según informó el Gobierno, la mujer -quien no identificaron- falleció anoche en el Hospital Público de Georgetown, capital de Guyana.

De acuerdo con el Gobierno, la mujer, que tenía otras patologías, llegó a Guyana el pasado 5 de marzo tras viajar a Estados Unidos.

La víctima, sin embargo, no acudió a la institución médica hasta el pasado martes 10 de marzo.

Allí, tras ser atendida por especialistas, se identificó que tenía una diabetes «descontrolada», que sufría de hipertensión y presentaba sintomatología de gripe, según detalla el informe médico publicado este jueves.

Tras su fallecimiento le fue practicada una prueba de Covid-19 que dio positivo y que confirmó que la mujer había sido contagiada.

La infección contraída por la mujer fue clasificada como «un caso importado».

Las autoridades sanitarias han tomado medidas como la de aislar su vivienda y buscan a las personas que pudieron estar en contacto con ella.

Mientras tanto, el Gobierno de las islas de San Vicente y las Granadinas confirmó su primer caso por Covid-19, informó en rueda de prensa el miércoles en la noche el ministro de Salud, Luke Browne.

La persona fue identificada como residente de San Vicente y entre las edades de 30 y 35 años.

ALERTA! Un infectado por CORONAVIRUS en Trinidad y Tobago y un muerto en Guyana was last modified: by

En : Última Hora