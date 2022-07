¿Cuales son los síntomas de las nuevas variantes del COVID-19? Actualizado

LONDRES, INGLATERRA.- En un reciente estudio realizado en el Reino Unido, sobre los síntomas del COVID-19, se ha revelado que los mismos se acercan a los de un resfriado común, aunque esto sucede más en personas con el ciclo de vacunación completo o al menos dos dosis completas.

El estudio se realizo de la siguiente manera:

Se tomó información de 17500 personas que recientemente habían dado positivo a COVID-19, la semana previa al estudio, los datos se recopilaron con una aplicación llamada Zoe COVID, en el mismo el Imperial College de Londres y el Instituto de Salud de EEUU, unieron esfuerzos para determinar lo siguiente.

Síntomas que se han vuelto menos comunes:

Fiebre

Pérdida de Olfato

Pérdida del Gusto.

Síntomas que se han vuelto más comunes:

Voz ronca

Los estornudos

Cansancio

Dolores musculares

Los 20 principales síntomas de covid-19, en orden descendente según los datos del estudio de Zoe, son:

Dolor de garganta – padecido por el 58% de los participantes

Dolor de cabeza – 49%

Nariz taponada – 40%

Tos seca – 40%

Coriza – 40%

Tos con flema – 37%

Voz ronca – 35%

Estornudos – 32%

Fatiga – 27%

Dolor muscular – 25%

Náuseas – 18%

Hinchazón en el cuello – 15%

Dolor de ojos – 14%

Modificaciones del olfato – 13%

Opresión o dolor en el pecho – 13%

Fiebre – 13%

Escalofríos – 12%

Dificultad para respirar – 11%

Dolor de oído – 11%

Pérdida del olfato – 10%

La información coincide con los hallazgos de otras investigaciones recientes.