El Estado Zulia sigue liderando en casos de COVID-19 reportados en Venezuela.

Según el balance que ofreció Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la gestión de Nicolás Maduro, en toda Venezuela contabilizaron 181 nuevos contagios en Venezuela: 179 casos por transmisión comunitaria y 2 importados.

Los nuevos casos comunitarios fueron 91 en el Zulia, 29 en Miranda, Anzoátegui 14, Caracas 11, Lara y Sucre 9 cada uno, Yaracuy 7, Táchira 4, La Guaira 2, Guárico, Falcón y Portuguesa con 1 cada uno.

Los dos nuevos infectados importados provienen de Panamá con entrada por La Guaira, notificó la funcionaria por medio de su cuenta de Twitter.

En cuanto a los casos del Zulia, Maracaibo fue el municipio con más nuevos contagios: unos 39. Seguido de Mara con 37, San Francisco 9, Lagunillas 5 y Cabimas con 2.

Con el nuevo reporte, aumentó a 515. 943 la cifra de contagios acumulados con 504.626 recuperados y 5.674 casos activos.

Rodríguez informó sobre dos nuevas muertes: 1 mujer de 86 años en Monagas y 1 hombre de 84 años en el Zulia, lo que subió a 5.643 la cantidad acumulada de decesos por el virus en el país.

«En Venezuela garantizamos la protección de todo nuestro pueblo, gracias a la inmunización masiva y los cuidados especiales. Seguimos avanzando en el Plan de Refuerzo de la Vacuna a la población priorizada», dijo.

El Estado Zulia sigue liderando en casos de COVID-19 reportados en Venezuela. was last modified: by

En: Noticias Nacionales