Estos son los tratamientos aprobados por la OMS para el COVID-19

La OMS ha extendido su fuerte recomendación para el uso de nirmatrelvir-ritonavir (también conocido por su nombre comercial ‘Paxlovid‘).

Las mujeres embarazadas o lactantes con COVID-19 no grave deben consultar con su médico para determinar si deben tomar este medicamento, debido a los «beneficios probables» y a la falta de informes de eventos adversos.

La OMS recomendó por primera vez nirmatrelvir-ritonavir en abril de 2022. La OMS recomienda encarecidamente su uso en pacientes con COVID-19 leve o moderado que tienen un alto riesgo de hospitalización. En diciembre de 2022, el primer productor genérico del medicamento fue precalificado por la OMS.

La OMS también revisó la evidencia sobre otros dos medicamentos, sotrovimab y casirivimab-imdevimab, y mantiene fuertes recomendaciones en contra de su uso para tratar la COVID-19. Estos medicamentos de anticuerpos monoclonales carecen o tienen una actividad reducida contra las variantes del virus que circulan actualmente.

Actualmente existen 6 opciones de tratamiento comprobadas para pacientes con COVID-19, tres que previenen la hospitalización en personas de alto riesgo y tres que salvan vidas en aquellos con enfermedad grave o crítica. A excepción de los corticosteroides, el acceso a otros medicamentos sigue siendo insatisfactorio a nivel mundial.