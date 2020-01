ALERTA! Una mujer en la Guajira Colombiana es sospechosa de portar el coronavirus

Una paciente de 25 años con infección respiratoria aguda fue aislada en una de las salas del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, ubicado en Riohacha. La mujer dijo que en un viaje por Europa interactuó con asiáticos, reseñó en su sitio web el diario El Heraldo.

Explican que «las muestras de una paciente con infección respiratoria aguda que llegó al Hospital Nuestra de los Remedios de Riohacha fueron enviadas a Bogotá para establecer si se trata de coronovirus o no, ya que esta había estado en el exterior durante la última semana».

La mujer, una riohachera de 25 años, «ingresó con cuadro febril alto, dolor en la garganta, secreciones nasales, cefalea y dolor en todo el cuerpo».

De acuerdo con los datos que conoció El Heraldo, la joven había estado en varios países de Europa y Asia y su regreso se produjo el martes 28 de enero, cuando habría arribado al aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena.

Esta persona dijo al llegar al centro hospitalario que había estado al lado de un asiático en uno de los vuelos que realizó la pasada semana y esos pasajeros habían bajado en Alemania, por lo que se preocupó.

En El Heraldo señalan que la mujer «estuvo en su casa de Riohacha desde el martes y entonces empezó a sentir las molestias, pero solo las asoció con los cuadros virales de la costa, pero cuando escuchó las noticias y recordó del encuentro casual con el asiático asoció las dos cosas y corrió al hospital en la mañana de este jueves, donde apenas confesó su viaje al exterior y los encuentros con extranjeros, fue aislada en una de las salas del Hospital Nuestra Señora de los Remedios».

El Ministerio de Salud informó a El Heraldo que aún no tiene conocimiento sobre este caso en Riohacha.

