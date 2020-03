ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga: Viene una nueva Genética Política después del Covid-19

El presidente se felicita a sí mismo. Nuestro insólito mundo político celebra por separado, su ineficiencia. Por un lado el gobierno, hace fiesta de una guerra que aún no ha empezado y al parecer ya la está perdiendo. Lo peor, está alterando sus resultados, aunque es su costumbre. Venezuela sin coronavirus, es un desastre a nivel hospitalario. Imaginen ahora. En nuestro país, caer en un hospital es una lotería, algunos dicen una “maldición”. Toda una apuesta a ver como sales de esa situación. Los CDI y todo ese aparataje cubanocastrista, nunca funcionó correctamente. Jamás se les ha auditado de manera seria. Veía la cadena presidencial y sigo sin entender ¿Qué celebran? ¿La incompetencia? ¿El deplorable estado de nuestro sistema sanitario?.. Sobran las palabras. Maduro como nadie lo felicita, él mismo y los aduladores a su lado lo hacen. Esto es propio de los avances de la crisis de liderazgo. Llega a nuestra salud, con mucha más fuerza y a nuestros hogares. El CORONAVIRUS llegó para transformar, para cambiar, para impulsar los cambios que el país y el mundo pedían. Era una exigencia. El planeta está en un “delay” necesario. Costoso sí. Antes fue el VIH. No le prestaron atención. Igual sucedió con otros fenómenos naturales. Mi amigo Gervis Medina suele decir: «Lobo es el hombre para el hombre» (en latín lupus est homo homini). “Frase célebre extraída de la obra dramática Asinaria, del comediógrafo latino Plauto (250-184 a. de C.), que sería popularizada por el filósofo inglés del siglo XVIII Thomas Hobbes en su obra El Leviatán (1651). Hobbes escribiría “el hombre es un lobo para el hombre” (en latín homo homini lupus) para referirse a que el estado natural del hombre lleva a una la lucha continua contra su prójimo.La frase, en ese sentido, se convierte en la metáfora del animal salvaje que el hombre lleva por dentro, siendo capaz de realizar grandes atrocidades y barbaridades contra elementos de su propia especie. Algunas de esas acciones son dirigir guerras, practicar exterminio a un grupo social, realizar atentados, asesinatos y secuestros, someter a otros individuos a la esclavitud, tráfico ilegal de personas, etc”. Otra evidencia de la incompetencia de Nicolás y el socialismo bolivariano. El gráfico ahora es o puede ser mucho más grave. La salud de nuestros hijos, de nuestras familias está en juego. Estamos perdiendo la libertad. No nos podemos desplazar. No podemos trabajar, en consecuencia la ausencia de ingresos nos presiona. Es un escenario que trasciende de lo cotidiano a lo anormal. Necesito creer que el gobierno chavista evalúa con seriedad el problema sanitario. Para Nicolás esto puede presionar mucho más que las sanciones. Es un bloqueo efectivo y mortal. Peligroso que el chavismo haga otra evaluación. Desde que el virus apareció en España y en Italia, Nicolás perdió mucho tiempo. Mucho más que un simple error. Tendrá el costo de vidas humanas. Venezuela necesita un Presidente con la autoridad que deviene del respeto popular y de la aceptación de sus palabras sobre la base del conocimiento, de la sapiencia y no como resultado del miedo, del temor. De hecho, mentir sobre el impacto del virus solo sirve para aumentar las consecuencias del virus. Maduro prosigue ufanándose sobre el número relativamente bajo de casos diagnosticados. No tenemos ni idea de cuántas personas tienen el virus en Venezuela, o cuántas lo tuvieron y se han recuperado, porque ha habido una escasez escandalosa y vergonzosa de pruebas en este país… No lo saben en los países del primer mundo..cómo saberlo aquí? Quisiera estar equivocado. En un país donde el número de camas y de recursos para atender pandemias es casi cero, supongan ustedes si de golpe aparecen cincuenta (50) casos. Llega este virus cuando el aparato económico prácticamente sigue hundido. El intento constante de culpar y no aceptar responsabilidades es un defecto grave del estilo chavista de gobernar. Tengo un concepto muy particular de las sanciones en esta circunstancia. Es grave que tengamos un Presidente “malo” y más lamentable, la triste oposición, que se muestra completamente desarticulada, incapaz de armar un juego capaz de enfrentar la dictadura. Se ven improvisando. Sin aparataje social. En el transcurso de esta crisis, hemos visto a un «presidente» como Guaidó más preocupado por su propia imagen y perspectivas electorales que por la seguridad del pueblo, una María Corina “embistiendo” sin asomar una propuesta para combatir el coronavirus. Plantear que Maduro renuncie es infantil, quizá hasta extemporáneo. Nadie en su sano juicio, renuncia al poder teniéndolo y necesitándolo. El poder se conquista, se arrebata, se gana en batalla. Insisto en el modelaje. Los presidentes o aspirantes deben liderar con el ejemplo. Deben modelar el comportamiento e inspirar confianza. Me da la impresión que liderazgos como el de María Corina, más lideran un culto y eso no es lo mismo que liderar un país. Maduro.. ¿liderazgo presidencial?. El mismo nace del carácter: moralidad, honestidad, coraje, estabilidad, rasgos ajenos a un accidente de Presidente. Las dos semanas siguientes son fundamentales. Luego evaluar, para después entrar en otra fase posiblemente menor. El miedo y el pánico lo harán permanecer un largo tiempo en la memoria. Dejarán cicatriz. Viene una nueva Venezuela…? Los que creen que Estados Unidos podrá imponer soslayan la situación interna de ese país. Es probable que su poder de influencia baje, como también el poder castrocubano, chino y ruso. Los movimientos sociales buscaran el reacomodo de los pueblos. Ni los Estados Unidos se salvará y ya es obvio lo que ocurre. Señores, el mundo no será el mismo después del coronavirus. Empezó a cambiar desde su anuncio. Mutará durante su vigencia y será otro mundo el que nazca después. De cualquier manera, la genética política será otra. Desconocemos los costos, las consecuencias y afectaciones aunque ya son observadas a nivel económico. Unos lloraran. Otros se adaptaran. Como dice el evangelio “los primeros serán postreros y los postreros, primero”. Mi twitter, instagram y periscope @angelmonagas. 