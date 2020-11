Aníbal Sánchez: ¿Podría estar Venezuela en agenda de los primeros 100 días de Biden?

Biden no ha presentado una estrategia detallada ni para Venezuela o China, pero diplomáticos y analistas esperan un tono más mesurado y que se haga énfasis en la “competencia estratégica Politica y de Mercado” en lugar de una confrontación directa, como la anterior administración.-

Un mensaje de que “Estados Unidos será duro con las dictaduras” de Biden en su campaña, no marca la ruta, sub equipo debe estar consciente, sobre “La manera más eficaz de enfrentar ese desafío es construir un frente con aliados y socios para frenar las conductas abusivas en contra de los pueblos, las violaciones de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad; al igual que se plantea contra el Narcotrafico y Terrorismo.

En caso de China, en un artículo de su autoría (@JoeBiden) cree en la búsqueda de “una posición de mutua cooperacion, con Pekín en temas donde los intereses convergen, como el cambio climático, la seguridad y salud mundial”.

Para el Consultor y Analista Aníbal Sánchez aun no se certifican los resultados luego falta que los Colegios Electorales emitan su voto el 14 de Diciembre para que el 6 de Enero el congreso, de mayoría Demócrata con más de 218 representantes apruebe la investidura. Lo qué transitara en medio de una confrontación jurídica y alegatos de fraude de parte de su rival republicano, pero adicional al tema Venezuela tiene Biden, tarea pendiente en la agenda exterior como estrechar relaciones con la Unión Europea, el Medio Oriente, los gobiernos de Rusia, Irán y Corea del Norte.

Estos últimos países aliados del gobierno de Venezuela en mayor o menor grado, por lo que la atención al caso venezolano puede que no sea de manera tan directa en los primeros días, pero está en el tablero geoestratégico mundial, no solo por relaciones con Cuba. “Por lo que no pongo en duda que una vez recompuestas relaciones con algunos socios y con una agenda más consensuada se actúe”.

No se trata de pensar en el apoyo irrestricto a un sector de la oposición venezolana, se espera el actuar de Estados Unidos en tema impostergable como es la atención a la crisis humanitaria, los planes deben ser mediatos e inmediatos, algunos piensan que el centro debe ser la suspensión de las sanciones.

“Se relaciona sanción con problemas puntuales como el de combustible o desabastecimiento, cuando la realidad es que aún sin sanciones este Gobierno no tiene la capacidad de administrar o llevar la rectoria para la reconstrucción del aparato económico”. Por lo qué a mediano plazo la solución debe ser política de manera que el pais gane gobernabilidad.-

Un escenario politico, no estaría atado a la desaparición o reconocimiento de Guaido en venezuela, pues está la realidad de un Gobierno en ejercicio y la pérdida de condición de Diputado del otro. “Trump quiso condicionar una transición a que Maduro saliera y eso no funcionó» tratarlo llevaría tiempo, pero se debe tener claro.

“Que se escuchó, en que se invirtió, con quienes se asociaron, lo avanzado y la realidad actual”

