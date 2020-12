Por estas razones Anthony Fauci, Epidemiólogo de EEUU afirma que la pandemia “está fuera de control”

Anthony Fauci, Epidemiólogo de EEUU afirma que la pandemia “está fuera de control”.

En una entrevista con Jim Sciutto, de la cadena CNN, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, reconoció este martes 23 de diciembre que la pandemia está fuera de control en Estados Unidos, donde se registran cifras récord de hospitalizaciones, y aseguró que enero será todavía más difícil que diciembre en términos de contagios y decesos.

«Estamos en un repunte, como lo llamamos, Jim, que está, sabe, fuera de control en muchos aspectos», dijo Fauci.

«Si mira la evolución desde finales del invierno-comienzos de la primavera de 2020, tuvimos un pico a finales del invierno-comienzos de la primavera, otro repunte a principios del verano, y justo ahora estamos en un pico, cuyo empeoramiento, cuya inflexión es muy aguda».

El especialista agregó que Estados Unidos, con mucho el país más afectado por la propagación del SARS-CoV-2, nunca ha podido dominar el curso de la pandemia ni aplanar la curva de contagios. Solo en esas circunstancias es posible «controlar la expansión comunitaria a través de la identificación, el aislamiento y el seguimiento de los contactos”, dijo.

Enero será peor.

Fauci, que se ha enfrentado en varias ocasiones al saliente mandatario Donald Trump y ha sido confirmado por el presidente electo Joe Biden como su asesor médico jefe, recomendó seguir haciendo las cosas simples que se han hecho (mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico), y a los que ya viajaron para reunirse con sus familias, les pidió «no juntarse en grandes grupos de personas, solo la familia inmediata”.

Para Fauci, enero será aún peor que diciembre. «Creo que debemos asumir que va a ir a peor, sabe, estamos entre 100.000-200.000 infecciones al día. Hubo un periodo en la peor parte de diciembre, cuando estaba por encima de 200.000, lo que espero que no volvamos a alcanzar de nuevo porque nos hace tambalear: tienes casos, tienes hospitalizaciones y, en consecuencia, muertes», indicó.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, este martes Estados Unidos sumaba casi 19.335.000 contagios, con más de 335.000 muertes. Esto significa que casi el 6 por ciento de la población del país ha contraído el SARS-CoV-2 desde febrero.

