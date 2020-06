Anuncian el torneo Roland Garros para Septiembre 2020

El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli anunció el torneo Roland Garros para Septiembre 2020, tras haber sido aplazado por la crisis del coronavirus, y con público si es posible.

“Te confirmo que Roland Garros se celebrará”, dijo Giudicelli en el programa galo «Twitch», presentado por el tenista profesional francés Gaël Monfils.

Giudicelli, que ya había adelantado en mayo su voluntad de que el Grand Slam de tierra batida tuviera lugar en septiembre, a puerta cerrada si era necesario para evitar el batacazo económico, indicó ahora que su voluntad es que haya un público limitado.

“Apuesto por un Roland Garros con un máximo de público. A la hipótesis de jugar a puerta cerrada no le tenemos mucho cariño”, dijo, aunque reconoció que tendrán que adaptarse a las directivas del Gobierno.

“No olvidemos que es el Gobierno el que decide. Con la ampliación del estadio y las medidas de seguridad podemos claramente imaginar un Roland con un calibre reducido para proteger a los jugadores y al público”, añadió.

