Aparece otro caso de coronavirus en México

Una habitante de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, dio positivo a la prueba del coronavirus tras regresar de Milán (Italia), han informado las autoridades locales en una conferencia de prensa.

Según el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, la infectada, una joven de 18 años, vivía y estudiaba en la ciudad italiana.

El caso es asintomático. Actualmente la enferma está aislada en su domicilio y 14 personas que habían contactado con ella están bajo observación.

Se detalla que la paciente tuvo contacto con la infectada de Coahuila, cuya enfermedad fue confirmada este sábado.

«Estaba con una compañera que también dio positivo, que está en Torreón, Coahuila, y que estaban estudiando en una misma escuela [en Milán] y esta escuela tuvo que cerrar por la magnitud del problema para evitar más problemas de contagios, y sus padres deciden traerla aquí a Chiapas», comentó Cruz Castellanos.

Otros casos de coronavirus en México

Es el quinto caso de covid-19 registrado en México. La primera persona que dio positivo por el Covid-19 fue un hombre de 35 años que fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de Ciudad de México.

En el segundo caso se trata de otro hombre de 41 años que se encontraba aislado en una habitación de hotel de Culiacán (capital de Sinaloa) y que había salido positivo en la prueba realizada por un laboratorio estatal de salud pública. No obstante, las autoridades mexicanas realizaron un segundo examen para confirmar la infección.

Ambos hombres con coronavirus viajaron este mes a Bergamo, Italia, a una convención, en donde uno de los asistentes también resultó contagiado con covid-19.

El tercer infectado, fue confirmado recientemente por las autoridades de Salud, que informaron sobre un hombre que había viajado con los otros dos al país europeo.

La cuarta enferma, joven de 21 años, fue confirmada en Coahuila. Estuvo en Milán (Italia), entre enero y febrero y presentó síntomas a los dos días de llegar a México.

